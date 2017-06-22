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DEAŞ'IN HÜCRE EVİNE BASKIN! CANLI BOMBA OPERASYONU...


DEAŞ'IN HÜCRE EVİNE BASKIN! CANLI BOMBA OPERASYONU...
Tarih : 22 Haziran 2017, 09:03
Puan Ver : Deaş'ın Hücre Evine Baskın! Canlı Bomba Operasyonu...(6/10)4


Adana Emniyet Müdürlüğü terör örgütü DEAŞ'ın hücre evi oluşturduğu ve canlı bomba geldiği yönündeki istihbarat üzerine şafak vakti 250 polisle eve askın yaptı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde terör örgütü DEAŞ militanlarının hücre evi oluşturduğu istihbaratı geldi. Polis bu istihbarata üzerine harekete geçerek bir süre DEAŞ militanlarını takibe aldı. Terör ekipleri teröristlerin hücre evine yüklü miktarda bomba ve silah getirdiği canlı bomba olacakları bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda operasyon planlandı.



Terör ekipleri şafak vakti 15 zırhlı araç, özel harekat ile birlikte 250 polisle şafak vakti düğmeye bastı. Belirlenen adrese gelen polisler evin bulunduğu sokağı evin arkasına ve diğer iki sokağı abluka altına aldı. Özel harekat polisleri çelik kalkanlarla eve doğru yaklaşıp bir süre sora kapıları kırarak eve girdi. Polis evde bulunan 7 kişiye gözaltı işlemi yaparken çevrede özel harekat polisi de kuş uçurtmadı. Bu arada operasyona helikopterde havadan destek verdi. Zanlılar gözaltına alındıktan sonra eve bomba imha ekipleri geldi.



 



kaynak:milliyet








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