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DEAŞ'IN KARARGAH BİNASI İMHA EDİLDİ


DEAŞ'IN KARARGAH BİNASI İMHA EDİLDİ
Tarih : 23 Aralık 2016, 17:24
Puan Ver : Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi(5/10)5


Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen hava harekatında DEAŞ'ın El Bab'daki karargah binası imha edildi, aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 18 terörist etkisiz hale getirildi.



 



kaynak:habertürk








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