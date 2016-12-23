DEAŞ'IN KARARGAH BİNASI İMHA EDİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen hava harekatında DEAŞ'ın El Bab'daki karargah binası imha edildi, aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 18 terörist etkisiz hale getirildi.
kaynak:habertürk
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