Başbakan'dan Abd'nin Suriye Saldırısına Destek: Saldırı Olumlu Adım
Bütün Gece Tepesine Füze Yağan Esad'dan İlk Açıklama
Adebayor, Galatasaray Maçına Kendi Rekoru İçin Çıkacak
Sakatlanan Neymar'ın Hayali Gerçek Oldu
Eski Fenerbahçeli Yıldız, Sağ Ayağından Mermi Çıkardı
Abd'nin Vurduğu Şam'daki Hasar Gün Ağarınca Ortaya Çıktı
Deaş'ın Kilit İsmi Hatay'da Yakalandı! Ödülü Tam 1 Milyon Lira
Kız Öğrencilerini Öpüp Isıran Öğretmen İçin Skandal Karar
Ünlü Sunucu Gizlice Nişanlandı! İşte Yeni Koca Adayı
'abd Saldırıda İncirlik'i Kullandı Mı' Sorusuna Hükümetten Yanıt Geldi
İngiliz General Esad'ı Savununca Kanal Yayını Kesti
Suriye Operasyonuna Sert Tepki Gösteren Pulitzer Ödüllü Amerikalı Gazeteci, Trump'a Küfürler Savurdu
Mina Başaran Jet Kazasında Ölmeseydi Bugün Evlenecekti, Annesi Kabrine Koştu
Havalimanında Aziz Başkan'a Soğuk Duş: Müteahhitsin Sen, Arsa Al
Afrikalı Atletler Avustralya'daki Sporcu Köyünden Firar Etti
Putin : Saldırıyı En Sert Biçimde Kınıyoruz
Abd'nin Suriye Saldırısına Hangi Ülke Ne Tepki Verdi
Uğruna Dillere Düştüğü 31 Yaş Küçük Aşkı, Levent'i 2 Ayda Sildi
Abd, Suriye'yi Vurmadan Önce Ankara'ya Haber Vermiş
Abd'nin Suriye'yi Vurmasına Külliye'den İlk Yorum Geldi

DEAŞ'ın kilit ismi Hatay'da yakalandı! Ödülü tam 1 milyon lira

DEAŞ'IN KİLİT İSMİ HATAY'DA YAKALANDI! ÖDÜLÜ TAM 1 MİLYON LİRA

1 milyon lira ödül ile aranan DEAŞ'lı terörist Mehmet Abitoğlu, Hatay'da Emniyet İstihbarat, TEM ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalandı.

Tarih : 14 Nisan 2018, 12:50
Puan Ver : Deaş'ın Kilit İsmi Hatay'da Yakalandı! Ödülü Tam 1 Milyon Lira(7/10)3

'Yeşil' listede olan ve 1 milyon lira ödül ile aranan DEAŞ'lı terörist Mehmet Abitoğlu, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki toprak hakimiyetinin tamamına yakınını kaybetmesi üzerine geldiği Hatay'da yakalandı.

MİT, TEM ve HATAY EMNİYET İSTİHBARAT ORTAK OPERASYON YAPTI

Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre Hatay Emniyet İstihbarat, TEM ve MİT'in ortak yaptığı operasyon ile yakalanan Abitoğlu'nun eylem yapmak için mi, yoksa Avrupa'ya gitmek için mi Türkiye geçiş yaptığı konusunda araştırmaların sürdüğü bildirildi.

DEAŞ'IN TÜRKİYE SORUMLUSU BALI GRUBUNDAN

Hatay Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile MİT'in çalışmaları sonucu aranan teröristler listesinin "yeşil" kategorisinde olan "Ebu Eymen" kod adlı DEAŞ'lı terörist Mehmet Abitoğlu'nun Suriye'den Türkiye'ye geçiş yaptığını belirledi. Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran emniyet ve MİT, 1 milyon lira ödülle aranan Abitoğlu'nun saklandığı adresi tespit ettikten sonra operasyon düzenledi. Yapılan baskında, 2014 yılında DEAŞ'a katıldığı öğrenilen terörist Mehmet Abitoğlu yakalandı. Sorguya alınan Abitoğlu'nun, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu İlhami Balı'nın grubunda yer aldığı bildirildi.

GELİŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Hakkındaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan Mehmet Abitoğlu'nun ifadesinde, "Cihat ve hicret etmek için İslam devletine katılma amacıyla 2014 yılında ailem ile birlikte Suriye'ye gittim. Ancak oraya gittikten sonra gerçeği öğrendim ve pişman oldum" dediği ileri sürüldü. Abitoğlu'nun eylem yapmak için mi, yoksa Avrupa'ya gitmek için mi Türkiye geçiş yaptığı konusunda araştırmaların sürdüğü bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Deaş  In  Kilit  İsmi  Hatay  Da  Yakalandı  Ödülü  Tam  1  Milyon  
Lira    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER