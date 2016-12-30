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deaş'ın sözde emiri hava harekatında öldürüldü

DEAŞ'IN SÖZDE EMİRİ HAVA HAREKATINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Güvenlik kaynakları, terör örgütü DEAŞ'ın sözde emirlerinden Ebu Husen Tunusi ve korumalarının hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Tarih : 30 Aralık 2016, 15:36
Puan Ver : Deaş'ın Sözde Emiri Hava Harekatında Öldürüldü(5/10)3


Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emirlerinden Ebu Husen Tunusi ve korumalarının hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Bölgedeki güvenlik kaynakları, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da dün gerçekleştirilen hava harekatında, araç içinde bulunan DEAŞ'ın sözde emirlerinden Ebu Husen Tunusi ve korumalarının etkisiz hale getirildiğini belirtti.



Kimlik tespit çalışmaları devam eden Tunusi'nin, Rakka'daki etkin terör örgütü elebaşlarından biri olduğu, El Bab bölgesine özellikle seçilip gönderildiğini aktaran güvenlik kaynakları, bu durumun terör örgütü DEAŞ'ın El Bab'a verdiği önemin en önemli göstergesi olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.



Ayrıca dün saat 14.05'te Dabık'ın 5 kilometre kuzeybatısında ve Azez'e 14 kilometre uzaklıktaki Suran bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca sivil halkı hedef alan bombalı araç eyleminde 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.



 



 



kaynak:AA








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