DEAŞ'LI CANLI BOMBA, ÜZERİNDE 5 KİLO TNT İLE YAKALANDI
Hatay'da üzerinde 5 kilogram ağırlığında TNT bomba bulunan DEAŞ'lı terörist, herhangi bir eylem yapmadan yakalandı.
Hatay'ın Yayladağı İlçesi Güveççi Mahallesi kırsalında yakalanan Suriyeli canlı bomba K.A. ile ona yardım eden 6 şüpheli tutuklandı.
CANLI BOMBANIN ÜZERİNDE 5 KİLO TNT ELE GEÇİRİLDİ
Yayladağı İlçesi Güveççi Mahallesi kırsalında 4 Temmuz'da Kışlak Karakol Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda Suriyeli canlı bomba K.A. bomba yakalandı. Terör örgütü DEAŞ'lı canlı bombanın üzerinde 5 kilo 250 gram TNT ile 20 metre fitil ve 9 fünye ele geçirildi.
CANLI BOMBAYLA BAĞLANTILI 6 KİŞİ YAKALANDI
Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu devam eden canlı bombayla bağlantısı olduğu tespit edilen 6 kişi de yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan bombacı ile 6 kişi sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
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