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DEAŞ'LI OLDUKLARINI DÜŞÜNDÜKLERİ HERKESİ BURAYA TIKARAK İNSANLIK DIŞI MUAMELE EDİYORLAR


DEAŞ'lı Olduklarını Düşündükleri Herkesi Buraya Tıkarak İnsanlık Dışı Muamele Ediyorlar
Tarih : 19 Temmuz 2017, 23:00
Puan Ver : Deaş'lı Olduklarını Düşündükleri Herkesi Buraya Tıkarak İnsanlık Dışı Muamele Ediyorlar(8/10)4

Musul'da DEAŞ'lı oldukları iddia edilen insanlar kent dışında bir hapishanede tutuluyor. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının görüntülediği hapishanede, 370 kadar militan bulunuyor.

ÜST ÜSTE YIĞILMIŞ HALDE 45 DERECE SICAKTA HAVA ALMADAN YAŞIYORLAR

Hapishane yetkilileri, burada tutulan bütün esirlerin DEAŞ'lı olduğunu öne sürüyor. Ancak hiç bir esir için herhangi bir soruşturma ya da inceleme yürütülmüyor. Hapishanedeki 100'den fazla esir, neredeyse üst üste yığılarak karanlık bir odaya doldurulmuş. Gün içinde sıcaklığın 45 dereceyi aştığı odada, herhangi bir havalandırma cihazı da bulunmuyor.

"ÇOĞU HASTA ÇÜNKÜ GÜNEŞ GÖRMÜYORLAR"

AP'ye konuşan bir cezaevi görevlisi, "Tutsakların çoğu sağlık ve deri problemleri yaşıyor, çünkü güneş göremiyorlar. Birçoğu yürüyemiyor. Hareket edemedikleri için bacakları şiş" diyor. Ancak esirlere neden bu şekilde davrandıklarına dair bir açıklama yapmıyor.

ABD'NİN DE BÖLGEDE HAPİSHANESİ BULUNUYOR

Son üç ayda söz konusu cezaevi kompleksinden 1150 mahkum geçmiş. Bunlardan 450'si başkent Bağdat'taki bir cezaevine gönderilmiş.

ABD üssünün bulunduğu Musul'un güneyinde yer alan Kayyara'daki hapishanede ise 2 bin 800 IŞİD üyesi tutuluyor.

AİLELER AÇIK HAVA KAMPINDA

Mahkumların aileleri de, Musul dışında bir açık hava kampında tutuluyor. Reuters'ın fotoğrafladığı tellerle çevrili kampın girişinde, silahlı askerler nöbet tutuyor. Kocaları, oğulları veya kardeşleri terör örgütü safında savaşırken ölen kadınların çadır kentte tutulduğunu belirten Reuters, kampta 170 ailenin olduğunu bildiriyor.

"BU UYGULAMA SAVAŞ SUÇU OLABİLİR"

İnsan Hakları İzleme Örgütü, bu uygulamanın savaş suçu olabileceği uyarısını yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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