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Deaş'lı Teröristler Türkiye'deki Eylemleri İçin Kura Çekmiş
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DEAŞ'lı teröristler Türkiye'deki eylemleri için kura çekmiş

DEAŞ'LI TERÖRİSTLER TÜRKİYE'DEKİ EYLEMLERİ İÇİN KURA ÇEKMİŞ

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kabul edilen DEAŞ iddianamesine göre terör örgütü DEAŞ üyelerinin canlı bomba eylemi yapmak için kendi aralarında kura çektiği ortaya çıktı.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 19:00
Puan Ver : Deaş'lı Teröristler Türkiye'deki Eylemleri İçin Kura Çekmiş(6/10)2

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'ın kentteki yapılanmasına yönelik 13'ü tutuklu 17 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Van'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik çeşitli tarihlerde yapılan operasyonlarda yakalanan 13'ü tutuklu 17 şüpheli hakında Van 2'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Terör örgütü DEAŞ'ın kuruluşu, ideolojisi, yapılanması ve amacı hakkında ayrıntılı bilgilere yer verildi. İddianamede, şüphelilerin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütünün propagandasını yapmak' suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

KRİPTOLU SALDIRI TALİMATLARI BULUNDU

İddianamede şüphelilerin cep telefonları, sosyal medya hesaplarında örgüt propagandasını içeren materyaller ile kriptolu saldırı talimatlarının bulunduğuna da yer verilirken, 'Telegram' adlı şifreli haberleşme programlarında 'Halife Şeyh Ebi Bekr El-Bağdadi: Tüm Suudi rejimi resmi ve kraliyet mensuplarına saldırın, kargaşa ve tüm öldürme çeşitlerini Türkiye'ye taşıyın', 'Müslümanların halifesinin çağrısına cevap gecikmedi, Allah'ın izniyle Türkiye, güvenliği rüyasında görür artık', 'Artık, bugün Türkiye, eylemlerinizin çerçevesinde ve cihadınızın kapsamına girmiştir. Allah'tan yardım dileyin ve oraya saldırın! Güvenliğini korkuya, rahatlığını dehşete çevirin! Sonra orayı ateşli mücadelenizin mıntıkalarına katın."

KURAYI KAZANANDAN SEVİNÇ GÖSTERİSİ

İddianamede, cep telefonlarında örgütün saldırılarıyla ilgili videoların da bulunduğu vurgulanırken ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Video izlendiğinde DEAŞ mensubu olduğu değerlendirilen şahısların 'istişhad' (intihar eylemi-canlı bomba) eylemi yapmak için kendi aralarında kura çektiği ve kurayı kazananın sevinç gösterisiyle birlikte zırhla kaplanmış bir araca binerek uzaklaştığı, akabinde canlı bomba eylemini gerçekleştirdiğine dair videonun olduğu görülmüş ve tutanak altına alınmıştır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Deaş    Teröristler  Türkiye  Deki  Eylemleri  İçin  Kura  Çekmiş    haber

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