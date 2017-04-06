Terör örgütü IŞİD, Suriye'nin kuzeydoğusunda Fırat Nehri üzerinde yer alan Deyrizor şehrinde 33 kişinin kafasını kesip idam etti. IŞİD'in 33 kişinin kafalarını keserek idam etmesinin ardından cesetlerin bir çukura atıldığı tespit edildi.



Suriye Gözlem Örgütü, IŞİD'in 33 kişinin kafasını keserek idam etmesinin ardından yapılan zulmü (SOHR) 2017 yılının en büyük toplu katliam olarak nitelendirdi. Kafası kesilerek idam edilen kişilerin 18 ile 25 yaş aralığında olduğu tespit edildi. Kafaları kesilip katledilen 33 kişinin El-Mayadin çölündeki bir çukura atıldıkları belirtildi.











kaynak:vatandanhaber