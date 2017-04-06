Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet
Suriye İle İlgili Bomba İddia!

deaş'tan katliam! 33 kişinin kafasını kestiler

DEAŞ'TAN KATLİAM! 33 KİŞİNİN KAFASINI KESTİLER

Terör örgütü IŞİD, Suriye'nin kuzeydoğusunda Fırat Nehri üzerinde yer alan Deyrizor şehrinde 33 kişinin kafasını kesip idam etti. IŞİD'in 33 kişinin kafalarını keserek idam etmesinin ardından cesetlerin bir çukura atıldığı tespit edildi.

Tarih : 06 Nisan 2017, 12:06
Puan Ver : Deaş'tan Katliam! 33 Kişinin Kafasını Kestiler(8/10)7


Suriye Gözlem Örgütü, IŞİD'in 33 kişinin kafasını keserek idam etmesinin ardından yapılan zulmü (SOHR) 2017 yılının en büyük toplu katliam olarak nitelendirdi. Kafası kesilerek idam edilen kişilerin 18 ile 25 yaş aralığında olduğu tespit edildi. Kafaları kesilip katledilen 33 kişinin El-Mayadin çölündeki bir çukura atıldıkları belirtildi.



 



kaynak:vatandanhaber








Etiketler: Deaş  Tan  Katliam  33  Kişinin  Kafasını  Kestiler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER