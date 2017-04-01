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dedektif gibi iz sürüp kızını taciz eden şahsı yakaladı

DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRÜP KIZINI TACİZ EDEN ŞAHSI YAKALADI

Konya'da 14 yaşındaki kız çocuğunun taciz edildiğini anlatması üzerine, kızının geçtiği yollardaki güvenlik kameralarını inceleyen baba, tacizci şahsı yakalayıp polise teslim etti. Babanın şikayeti üzerine gözaltına alınan ve daha önce de sabıkası olduğu belirtilen şahıs serbest bırakıldı.

Tarih : 01 Nisan 2017, 12:35
Puan Ver : Dedektif Gibi İz Sürüp Kızını Taciz Eden Şahsı Yakaladı(8/10)8


Konya'da sözlü tacize uğrayan kız çocuğunun yaşadıklarını anlatması üzerine bir dedektif gibi çalışan baba, şahsı yakalayarak polise teslim etti. Aynı suçtan sabıkası olduğu iddia edilen şahıs serbest bırakılırken, baba şahıstan şikayetçi oldu.



47 yaşındaki iki çocuk babası M.Y.K.'nın 14 yaşındaki kızı 27 Mart günü, ailesine bir kişi tarafından sözlü tacize uğradığını anlattı. Tacizciyi yakalamak için çalışma yapan baba, kızının yürüyerek geçtiği yollardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarını inceleyen baba, bir şahsın kırmızı renkli kamyonetten inerek beklediğini ve ardından yoldan geçen kızını takip etmeye başladığını gördü. Kamyonetin plakasını araştıran baba, 40 yaşındaki M.T. isimli şahsın hurdacılık yaptığını belirleyerek işyerinin önünde beklemeye başladı. Kamyonetine binerek işyerinden ayrılan şahsın bir okulun çıkış saatine yakın aracını park ederek okul etrafından dolaştığını gören baba şahsı yakaladı. Babanın yakaladığı şahıs durumu öğrenen vatandaşlar tarafından darp edildi. Polise teslim edilen şahıs serbest bırakıldı.



 



kaynak:milliyet








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