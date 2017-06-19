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dedesi ve babaannesini öldüren torun: cinayetleri bana cinler yaptırdı

DEDESİ VE BABAANNESİNİ ÖLDÜREN TORUN: CİNAYETLERİ BANA CİNLER YAPTIRDI

Edirne'de dün Oğuzhan Selçuk, beraber yaşadığı dedesi Zeynel ve babaannesi Firdevs Selçuk'u evlerinde 15'er kez bıçaklayrak öldürdü.

Tarih : 19 Haziran 2017, 17:31
Puan Ver : Dedesi Ve Babaannesini Öldüren Torun: Cinayetleri Bana Cinler Yaptırdı(5/10)3


Edirne'de dün Oğuzhan Selçuk, beraber yaşadığı dedesi Zeynel ve babaannesi Firdevs Selçuk'u evlerinde 15'er kez bıçaklayrak öldürdü. Apartmandan çıkışta karşılaştığı halası Çiğdem Selçuk ve onun oğlu Barış Esendemir'i ise bıçakla yaraladı. Oğuzhan Selçuk, gittiği internet kafede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan katil zanlısı Oğuzhan Selçuk, 3 yaşında annesinin vefatının ardından babasının İstanbul'a giderek kendisini terk ettiğini ve o zamandan bu yana dedesi Zeynel, babaannesi Firdevs Selçuk ile birlikte yaşadıklarını söyledi. Yaşlı defalarca bıçaklayıp öldürdüğünü soğuk kanlılıkla itiraf eden Oğuzhan Selçuk, evde yaşlı çiftin kendisine büyü yaptığını öne sürerek, "Bana büyü yaptılar, cinayetleri bana cinler yaptırdı. Dedemi bıçakladığımda içinden kurtlar çıktı, babaannemin de içinden yılan çıktı. İki kişi daha öldürseydim, huzura erecektim, yarım kaldı" dediği öğrenildi.



Gözlerine çektiği sürme sorulması üzerine 'sünnet' cevabı veren katil zanlısının psikolojik tedavi gördüğü ve son 15 gündür de ilaçlarını kullanmadığı belirlendi. İfadesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu'nda kan, idrar ve tırnak altındaki DNA örnekleri alınan Oğuzhan Selçuk, gazetecilerin 'Neden öldürdün?' sorusunu ise cevapsız bıraktı. Oldukça ürkek olduğu gözlenen gözleri sürmeli katil zanlısı işlemlerinin ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.



 



kaynak:milliyet








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