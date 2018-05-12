Küçük Çocuğu Kaçırmak İsteyen Adam Kameralara Yakalandı
Cnn International 'dünyanın En Güvenli Yeri'ni Görüntüledi!
Araç Yüklü Tır Trafikte Tehlike Saçtı! O Anlar Kamerada
İktidara Yaranacağım Derken Sosyal Medyanın Diline Düştü
İki Kardeşe Yıldırım Çarpmıştı, Dün Ağabeyi Bugün İse Kendisi Öldü
Bahçeli'den Af Çağrısı: Kader Mahkumlarının Talihini Değiştirebiliriz!
Dedikodular Doğru Çıktı! Dudak Dudağa Yakalandılar
Tutuklu Kardeşinin Aleyhinde Tanıklık Yapan Adama Sopa İle Saldırdı
Üreticilerden Protesto! Fıstıklı Baklava Yapımı Durduruldu
Real Madridli Gareth Bale'den Turistlere Eşek Şakası
İlk İşim Bu Olacak Deyip 25 Haziran Vaadini Duyurdu
Otobüs Kaçıran Çocuklar Bu Sefer De Minibüs Çaldılar
Hemşire Kılığına Girip Hastaneden Bebek Kaçıran Kadın Tutuklandı
Çin'n Tianjin Quanjan Takımı Babel İçin 13 Milyon Euro Teklif Etti
Fenerbahçeli Futbolcular, Sipariş Verilen Ciğerleri Moral Bozukluğu Nedeniyle Yiyemedi
Mhp'de Milletvekili Adayları Belli Oldu, 89 Kişi Listeye Alınmadı
Türkiye'den Abd'ye Gümrük Vergisi Resti: Karşılık Verilecek
Genç Kadının Şüpheli Ölümü! İntihar Mı Cinayet Mi?
Mehmet Ali Erbil, Yeniden Evlenmek İstiyor
Evkur Yeni Malatyaspor Kalecisi Ertaç Özbir'den İtiraf: Menajerim Fenerbahçe İle Görüştü

Dedikodular doğru çıktı! Dudak dudağa yakalandılar

DEDİKODULAR DOĞRU ÇIKTI! DUDAK DUDAĞA YAKALANDILAR

Her yaptığı gündem olan ünlü model Bella Hadid, 2,5 yıl önce ayrıldığı Kanadalı şarkıcı The Weeknd ile dudak dudağa yakalandı.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 14:40
Puan Ver : Dedikodular Doğru Çıktı! Dudak Dudağa Yakalandılar(7/10)3

Amerikalı manken Bella Hadid (21) ile Kanadalı şarkıcı The Weeknd (28), iki yıl aşk yaşamış, 2,5 yıl önce ayrılmıştı. En son geçtiğimiz ay Coachella Festivali'nde yakınlaştıkları öne sürülmüştü.

DEDİKODULAR DOĞRU ÇIKTI

Bella Hadid ile The Weeknd hakkındaki dedikodular doğru çıktı; genç model ile kendisinden 7 yaş büyük şarkıcı barıştı.

DUDAK DUDAĞA YAKALANDILAR

Önceki gece Cannes Film Festivali için katıldıkları partide dudak dudağa görüntülendi.

İkili böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dedikodular  Doğru  Çıktı  Dudak  Dudağa  Yakalandılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER