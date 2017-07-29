Çin'de annesiyle birlikte asansörü kullanan küçük kız, kolunu asansörün kapısına sıkıştırdı. Dehşete düşen anne, kızını kurtarmaya çalıştı ama olmadı. O anlar kameralara yansıdı.

Çin'de annesiyle birlikte asansörü kullanan küçük kız, kollarını iki yana açarak oyun oynuyordu. Bu sırada kızın kollarından biri, asansörün açılan kapısına sıkıştı. Tüm bu yaşananlar asansördeki güvenlik kamerasına yansırken, küçük kıza ne olduğu öğrenilemedi.

KÜÇÜK KIZIN KOLU ASANSÖRÜN AÇILAN KAPISINA SIKIŞTI

Çin'de annesiyle birlikte asansörü kullanan küçük kız, kollarını iki yana açarak oyun oynuyordu. Bu sırada kızın kollarından biri, asansörün açılan kapısına sıkıştı.DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Gördüğü manzara karşısında dehşete düşen anne, acılar içinde kıvranan kızını kurtarmaya çalıştı ama olmadı. Paniğe kapılan kadın, bu kez de kapının tekrar kapanmaması için uğraş verdi. Tüm bu yaşananlar asansördeki güvenlik kamerasına yansırken, küçük kıza ne olduğu öğrenilemedi.

Kaynak: haberinburada