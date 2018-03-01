İstanbul Kayışdağı'ndaki 'Dehşet Çiftliği'ni günlerdir konuşuyor. Ataşehir'de zorla tutuldukları çiftlikte cinsel istismara uğrayan kızlar operasyonla kurtarılmıştı. Tutuklanan çiftlik sahibi sapık Abuzer Sayan, daha önce de çocukları alıkoymakla suçlanıp serbest kalmış. Şikâyet olmayınca kurtulan Sayan, 16 yaşındaki kızını da zincirletmiş, şikâyet edilmesine rağmen delil yetersiz gelmiş.

KORKAN MAĞDURLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI

Dehşet Çiftliği faili 22 Şubat günü 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri bulundurma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'silahla tehdit', 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'şantaj' suçlarından tutuklanmıştı. Küçük kızların birçoğu korkudan şikâyetçi olamazken, evine daha önce de baskın yapılan şüpheli ise "Kalacak yeri olmadığını belirtip kendi rızalarıyla geldiler. Ben de sokakta kalmamaları amacıyla yanımda konaklamalarına izin verdim. Alıkoymadım, cinsel tacizde bulunmadım" diye kendini savunmuştu.

DAHA ÖNCE DE BİRÇOK DEFA ŞİKAYET EDİLDİ

Abuzer Sayan'ın suç geçmişi ise yıllar öncesine dayanıyor. 2 evlilik yapıp 4 çocuk sahibi olan Sayan hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan ilk şikâyet 2011'de yapıldı. 17 yaşındaki Ö.K. adlı kızın babası "Kızımı zorla alıkoyuyor" diyerek suç duyurusunda bulundu, soruşturma başlatıldı. Küçük kız kendi rızasıyla Sayan'ın yanında kaldığını söyledi, şikâyetçi olmadı. Sayan ise bugün olduğu gibi "Onu korudum, yardımcı oldum" dedi. Mağdurun şikâyetçi olmadığı soruşturmada takipsizlik kararı verildi. O tarihten sonra başka kızların aileleri de polise gitti ama mağdurlar şikâyetçi olmadığından 'delil yetersizliği' ile dosyalar kapandı.

GÖRÜNTÜLERE 1 YIL HAPİS VERİLDİ ANCAK ERTELENDİ

Bir ay sonra ise 'Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, nakletmek, satmak, ihraç etmek' suçundan Abuzer Sayan hakkında 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Telefonunda 18 yaşından küçük çocukların müstehcen görüntüleri bulunan Sayan'a 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası kesildi, ancak ceza ertelendi.

KENDİ KIZINI DA ZİNCİRLETTİ

Bir başka şikâyeti de Abuzer Sayan'ın öz kızı 2013'te yaptı. Bir dönem devlet yurdunda da kalan 16 yaşındaki G.S. hem babasından, hem de amcasından şikâyetçi oldu. Sonra da amcasının tehdidine maruz kaldığı iddiasıyla şikâyetten vazgeçti. Sayan ilk eşi Z.Ü.'den boşandıktan sonra ikinci eşi S.B. ile yaşamaya başladı. İddiaya göre kızının annesiyle görüşmesini istemedi, onu amcası K.S.'nin evine yerleştirdi. Kardeşine talimat da vererek "Dışarı çıkmasın, gerekirse zincirle" dedi. Amcasının zincirlediği küçük kız camdan arkadaşlarına seslendi. Bir süre sonra zincirden kurtulduğunda ise polis eve gitti. Sayan ve kardeşi K.S., açılan 'kötü muamele' davasında yine 'delil yetersizliğinden beraat etti.

Kaynak: haberinburada