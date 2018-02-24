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DEHŞET KREŞİNDEN YENİ GÖRÜNTÜLER! KÜÇÜK ÇOCUĞUN HALİ YÜREK BURKTU


Dehşet kreşinden yeni görüntüler! Küçük çocuğun hali yürek burktu
Tarih : 24 Şubat 2018, 11:50
Puan Ver : Dehşet Kreşinden Yeni Görüntüler! Küçük Çocuğun Hali Yürek Burktu(5/10)1

Samsun'da özel bir kreşte öğretmenlerin minik öğrencilere uyguladığı şiddet olayında, yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir öğretmenin çocukları terlikle sıra dayağına çektiği ve başka bir öğretmenin de defalarca şiddet uygulamasına rağmen, minik çocuğun ona sarıldığı görülüyor.

4 ÖĞRETMEN, AYLARCA MİNİK ÇOCUKLARA ŞİDDET UYGULADI

Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi'ndeki özel bir kreşe aileleri tarafından emanet edilen yaklaşık 35 minik öğrenci, 4 öğretmen tarafından aylarca şiddete maruz kaldı.

"ÖĞRETMEN BİZİ DÖVÜYOR" ŞİKAYETİ HAREKETE GEÇİRDİ

Bir çocuğun ailesine "Kreşte öğretmen bizi dövüyor" demesinin ardından aile durumu polise ihbar etti. Bunun üzerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri kreşe ait güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

KAMERA KAYITLARI ŞİDDETİ ORTAYA ÇIKARDI

Polis güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde kan donduran görüntüler buldu. Görüntülerde görevlilerin, yaşları 4 ila 6 arasında olan küçük çocuklara şiddet uyguladığını tespit eden ekipler, M.K.K, S.Ö., G.Ş. ve S.K. isimli öğretmenleri gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alındıktan sonra işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen G.Ş. ve S.Ö. tutuklanırken, M.K.K. ve S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YENİ GÖRÜNTÜLER DE ŞİDDETE RAĞMEN ÇOCUK, ÖĞRETMENE SARILIYOR

Öte yandan, skandal şiddet olayının yaşandığı kreşte, yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kadın öğretmenin bir çocuğa defalarca şiddet uygulamasına rağmen, minik çocuğun ona sarıldığı görülüyor.

TERLİKLE ÇOCUKLARI SIRA DAYAĞINA ÇEKMİŞLER

Ancak öğretmen kendisine sarılan çocuğa tekrar tokat atıyor. Diğer görüntülerde ise öğretmenlerin çocukları terlikle sıra dayağına çektiği ve itip kaktığı görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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