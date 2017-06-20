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dehşet! önce kızını sonra kendini öldürdü...

DEHŞET! ÖNCE KIZINI SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ...

Kocaeli'de iftar sonrası cinnet getiren bir baba önce kızını sonra kendini öldürdü.

Tarih : 20 Haziran 2017, 09:11
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 41 yaşındaki Erdal Güllü adlı şahıs, iftar sonrasında tartıştığı 17 yaşındaki kızını silahla başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla canına kıydı.



İzmit'te iftar sonrasında tartıştığı 17 yaşındaki kızını silahla öldüren baba, aynı silahla intihar etti. Olay iftar sonrasında İzmit Turan Güneş Caddesi üzerindeki 2 katlı binanın 1. Katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erdal Güllü (41) adlı şahıs birlikte yaşadıkları kızı Rana Güllü ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Güllü, yanında taşıdığı silahla kızının başına ateş ederek öldürdü. Kızının kanlar içinde hareketsiz yerde yattığını gören baba Güllü aynı silahı başına dayayarak intihar etti.



 



kaynak:milliyet








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