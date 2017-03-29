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dehşet! polise anlatırken gözyaşlarına boğuldu!

DEHŞET! POLİSE ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Fatih'te Bezmialem Vakıf Üniversitesi hastanesinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Arefe Çakır, hafriyat kamyonunun altında kalarak öldü

Tarih : 29 Mart 2017, 14:16
Puan Ver : Dehşet! Polise Anlatırken Gözyaşlarına Boğuldu!(10/10)8


EŞİ KARŞIYA GEÇMEYİ BAŞARDI, YAŞLI KADIN GEÇEMEDİ!



Hüseyin Çakır karşıya geçmeyi başarırken talihsiz kadın Aksaray istikametinde seyreden A.H.K idaresindeki 34 LVH 69 plakalı hafriyat kamyonunun altında kalarak feci şekilde can verdi



.EŞİ GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLEN YAŞLI ADAM, OLAYI POLİSLERE GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI



Arefe Çakır'ın eşi Hüseyin Çakır o anları ise acılı gözlerle izledi. Kadına ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri ise yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Eşini gözleri önünde kaybeden tahilsiz eş Hüseyin Çakır, olayı polis ekiplerine gözyaşı dökerek anlattı.



 



kaynak:habertürk








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