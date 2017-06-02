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DEHŞETE DÜŞÜREN BYLOCK MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI!


DEHŞETE DÜŞÜREN BYLOCK MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI!
Tarih : 02 Haziran 2017, 09:08
Puan Ver : Dehşete Düşüren Bylock Mesajları Ortaya Çıktı!(10/10)10


FETÖ tepe kadrosunun, şifreli haberleşme programı ByLock üzerinde yaptığı mesajlar ilk kez çözümlendi. Çözümlenen mesajlardan en önemlisi ise, Ergenekon savcısı firari Zekeriya Öz'e ait. ByLock mesajlarında, teröristbaşından ‘dayı' diye bahseden Öz, Gürcistan'a kaçıp kendini kurtardıktan sonra Türkiye'de kalanların örgüte sırtını dönmemeleri için onları rüyalarla kandırıyor.



"PEYGAMBERİMİZİ GÖRDÜM"



29 Eylül 2015 tarihinde Zekeriya Öz, mesajlaştığı bir örgüt üyesiyle de şu rüyayı paylaşıyor; “Gece rüyamda namaz kılmak için yer bakıyordum. Yolda bir benzincinin önünde durduk. Yanımızdakiler indi mescidi göremediler. Celil'e ‘bak' dedim. O, indi az sonra geldi, ‘Efendimizi gördüm. Mescidin içinde bekliyordu' dedi. Şaşkındı.” Çözümlenen mesajlardan biri ise, meslekten atılan Poyrazköy Davası hakimi Mehmet Karababa'ya ait. Öz örgüt üyelerine 'kuzu kuzu teslim olmamalarını' da söylüyor.



 



kaynak:milliyet








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