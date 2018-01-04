Dekoratif tablo özelliğine de sahip olan "hot panel" ile evler ve iş yerleri hem renklenecek hem de ucuza ısınacak.

Van İŞGEM'de Ocak 2016'da başlatılan 9 milyon euroluk "Van İŞGEM Büyüyor" projesi kapsamında kurulan 30 modern iş yeri, girişimcilere iş geliştirme hizmeti sunuyor. İranlı girişimcilere de iş geliştirme imkanı sunan İŞGEM, her gün yeni bir başarıya imza atıyor. İŞGEM'de iş kuran İranlı Ghafari, piyasadaki diğer elektrikli ısıtıcılara göre yüzde 85 tasarruf sağlayan ve uluslararası 3 altın ödülü alan 'Hot Panel' isimli buluşunu Van'da üretecek. Üretilecek olan ürünün özellikle az yer kaplaması ve dekoratif tablo özelliği nedeniyle evlerde, bankalarda ve askeriyede kullanımı tavsiye ediliyor.

"DÜNYANIN EN AZ ENERJİ TÜKETEN ISITICISI"

İHA muhabirine konuşan İranlı Şahram Ghafari, 'Hot Panel' buluşunun dünyanın en az enerji tüketen ısıtıcısı olduğunu belirtti. Dünya Buluş Yarışmasında kendisinin 'Uluslararası Mucit' ödülüne layık görüldüğünü ifade eden Ghafari, 35 buluşundan 14'ünü Van'da üretmeyi hedeflediğini kaydetti. Tek ürünün 12-15 metrekarelik bir alanı rahatlıkla ısıttığını ifade eden Ghafari, "Hot panel, bir ısıtma sistemidir. Elektronik üzerine yeni bir teknolojidir. 95 derece ısı verir. Türkiye'de elektrik masraflarını düşürmeye yarar. Bu buluşumuz dünyada 3 tane altın madalya kazandı. Askeriyelerde, bankalarda ve evlerde çok rahat kullanılabilir. Çok tasarruf sağlayan bir ürün ve günde bir lira çok fazla değil. 3 odalı bir evde doğalgaz 24 saat kesintisiz yanarsa 900 lira, bu ürün ise sadece 90 lira harcar. 12-15 metrekarelik bir odayı ise rahatlıkla ısıtabilir" dedi.

"TEKNOLOJİYİ VAN'A GETİRİYORUZ"

Şu ana kadar 35 buluş yaptığını belirten Ghafari, yakın zamanda Van'ı teknolojiyle buluşturacağını söyledi. Ghafari, "Şu ana kadar 35 tane buluşum var. 15 tanesinin seri üretimi yapılıyor. Bunlardan 4 tanesi de dünya markasına geçti. Bu ürünlerimi Türkiye'de de üretmek istiyorum, bunun için Van'a geldim. Ülkelerde nelere ihtiyaç var, bunu insanlardan öğreniriz ve buluşları ihtiyaca göre üretiriz. Şu an 14 tane teknolojiyi Van'a getiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada