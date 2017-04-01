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delibaş çetesine operasyon

DELİBAŞ ÇETESİNE OPERASYON

İstanbul polisi, Fırat Delibaş'ın elebaşını yaptığı suç örgütüne operasyon düzenledi. Baskında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı. Fırat Delibaş ise aranıyor.

Tarih : 01 Nisan 2017, 15:03
Puan Ver : Delibaş Çetesine Operasyon(10/10)11


İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda, elebaşılığını Fırat Delibaş'ın yaptığı iddia edilen bir suç örgütü belirledi. Sözcü gazetesinin haberine göre yıllar önce Tarlabaşı'da kapkaç ve hırsızlık mallarını evlere depolanması ve sokakları kameralarla izlemesiyle gündeme gelen Delibaş'ın çetesi takibe alındı.



 



kaynak:sabah








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