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Demba Ba, Beşiktaş Haberleriyle Dalga Geçti
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DEMBA BA, BEŞİKTAŞ HABERLERİYLE DALGA GEÇTİ


Demba Ba, Beşiktaş haberleriyle dalga geçti
Tarih : 13 Nisan 2018, 23:00
Puan Ver : Demba Ba, Beşiktaş Haberleriyle Dalga Geçti(7/10)3

Devre arası geldiği Göztepe'de attığı gollerle yeniden Beşiktaş'ın radarına giren Demba Ba, hakkında çıkan transfer iddialarına sosyal medya aracılığıyla cevap verdi.

Siyah-Beyazlılarla, sezon sonu 2 yıllık sözleşmeye imza atılacağı öne sürülen Senegalli yıldız, Twitter'den paylaşılan bir haberi alıntılayarak "Bilgilendirdiğiniz için teşekkürler. Bilmiyordum" yorumunda bulundu.

32 yaşındaki golcü oyuncu, Göztepe adına şu ana kadar çıktığı 9 maçta 5 gol kaydetti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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