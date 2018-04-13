DEMBA BA, BEŞİKTAŞ HABERLERİYLE DALGA GEÇTİ
Devre arası geldiği Göztepe'de attığı gollerle yeniden Beşiktaş'ın radarına giren Demba Ba, hakkında çıkan transfer iddialarına sosyal medya aracılığıyla cevap verdi.
Siyah-Beyazlılarla, sezon sonu 2 yıllık sözleşmeye imza atılacağı öne sürülen Senegalli yıldız, Twitter'den paylaşılan bir haberi alıntılayarak "Bilgilendirdiğiniz için teşekkürler. Bilmiyordum" yorumunda bulundu.
32 yaşındaki golcü oyuncu, Göztepe adına şu ana kadar çıktığı 9 maçta 5 gol kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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