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Demba Ba, Beşiktaş'la Görüştüğü İçin Göztepe'de Kadro Dışı Kaldı
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Demba Ba, Beşiktaş'la Görüştüğü İçin Göztepe'de Kadro Dışı Kaldı

DEMBA BA, BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞTÜĞÜ İÇİN GÖZTEPE'DE KADRO DIŞI KALDI

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kendisine haber vermeden Beşiktaş'la görüşen Demba Ba'yı kadro dışı bıraktı.

Tarih : 16 Nisan 2018, 11:20
Puan Ver : Demba Ba, Beşiktaş'la Görüştüğü İçin Göztepe'de Kadro Dışı Kaldı(6/10)2

Beşiktaş ile ilişkisi artık yılan hikâyesine dönen Demba Ba konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı. 32 yaşındaki Senegalli forvet, geçtiğimiz hafta Beşiktaş-Göztepe mücadelesinde 90 dakika sahada kalmıştı. Maç öncesi Başkan Fikret Orman'ın, "Beşiktaş'a dönmesini isteriz ancak maç öncesi bunları konuşmak doğru olmaz" demeci oldukça polemik yaratmıştı. Senegalli yıldız, Göztepe'nin dün Bursaspor ile yaptığı maçta sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Ba hakkında, "Sağ uyluk arka adale grubunda zorlanma yaşanmıştır. 2 günlük tedavi sonrasında şikâyetleri devam eden oyuncumuza MR tetkiki yapılmış ve oyuncumuzda 'Hamstring kasında ödem ve zorlanma' saptanmıştır" açıklaması yapıldı.

GÖZTEPE'YLE KONUŞMADAN BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞTÜ

Akşam gazetesinin haberine göre; Ba'nın dün oynamama sebebinin Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in kararı olduğu öne sürüldü. İddiaya göre; Ba, Beşiktaşlı yöneticilerle geçen haftaki maçın ardından görüştü. Ancak bu durumdan Göztepe'de kimsenin haberi olmadı. Göztepe ile kontratı sezon sonu bitecek olan Senegalli'nin, yapacağı görüşmelerini bildirme zorunluluğu yok. Fakat Göztepe Başkanı Sepil, "Beşiktaş seni istemedi, biz aldık. Formunu bizde yakaladın. Gidebilirsin ancak bize bildirmen gerekiyordu" diyerek kadro dışı bıraktı.

DEMBA BA ARADA KALDIĞI İÇİN ÜZGÜN

Demba Ba'nın da yaşanan bu gelişmelerin ardından moralinin bozuk olduğu ifade edildi. Senegalli yıldızın Bursaspor maçında sahada olmak istediği ancak durumun bu şekilde geliştiği için üzgün olduğu belirtildi. Ba'nın hem Beşiktaş'a olan bağlılığı dolayısıyla hem de Göztepe'nin kendisine kucak açmasıyla arada kaldığı bildirildi. Bu sezon devre arasından itibaren İzmir ekibiyle 9 karşılaşmaya çıkan yıldız santrfor Ba, 5 kez ağları sarsmayı başarmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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