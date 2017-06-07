Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Herkes Lastik Değiştirmeye Başlayınca Ortaya Çıktı

demba ba'ya fransa'da operasyon

DEMBA BA'YA FRANSA'DA OPERASYON

Beşiktaş'ın bonservis sorununu çözmesi durumunda tekrar sözleşme imzalamayı düşündüğü golcüsü Demba Ba kırılan ayağından küçük bir operasyon geçirecek.

Tarih : 07 Haziran 2017, 16:18
Puan Ver : Demba Ba'ya Fransa'da Operasyon(8/10)7


Son maçta ağrıları yüzünden kadroya giremeyen Demba Ba'nın, Fransa'da kontrolden geçtiği ve ağrı olan bölgeye operasyon yapılmasına karar verildiği bildirildi. 22 Haziran'da yapılacak operasyonun çok kısa süreceği ve Senegalli golcünün 1 hafta ile 10 gün arasındaki bir tedavi sürecinden sonra tamamen iyileşeceği öğrenildi. Golcü futbolcunun operasyonu tatile denk geldiği için futbol oynamasına ve transferinin gerçekleşmesi halinde sezon başı çalışmalarına katılmasına etki etmeyeceği gelen bilgiler arasında.



 



kaynak:Sabah








Etiketler: Demba  Ba  Ya  Fransa  Da  Operasyon    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER