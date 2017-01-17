

Bir hayranının yaptığı paylaşımı retweet eden Demet Akalın, aynı zamanda albüm satış rakamlarını belirten bir görüntüyü de hesabından paylaştı.



Akalın bu paylaşımlarıyla adeta zirvede kendisinin olduğunu göstermek istedi. Ancak bu görsel, Telifmetre adlı çalışma şirketinin 2017 yılının ikinci haftasına dair paylaştığı listeydi.



Şirketin yayınladığı 2016 yılına ait çalınma ve izlenme sayısına göre listenin ilk sırasındaysa İrem Derici yer alıyor. Listede ikinci sırada kendisine yer bulan Akalın sonuçlara göre İrem'in 3 bin kişi gerisinde kalmış. Geride bıraktığımız yılın son aylarında yaptığı zirvede sadece ben varım açıklamalarından sonra listede ikinci sırada yer alan Demet Akalın'ı rakibi Hande Yener takip etti. İşte 2016 yılına ait çalınma ve izlenme listesi:İrem Derici: 91 bin 83



Demet Akalın: 87 bin 795



Hande Yener: 85 bin 400







kaynak:milliyet