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Demet Akalın'dan İrem Derici'ye Gönderme!
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demet akalın'dan irem derici'ye gönderme!

DEMET AKALIN'DAN İREM DERİCİ'YE GÖNDERME!

İrem Derici'nin 2016 yılını telif rekortmeni olarak bitirdiğine dair çıkan haberler sonrasında Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi.

Tarih : 17 Ocak 2017, 15:34
Puan Ver : Demet Akalın'dan İrem Derici'ye Gönderme!(6/10)7


Bir hayranının yaptığı paylaşımı retweet eden Demet Akalın, aynı zamanda albüm satış rakamlarını belirten bir görüntüyü de hesabından paylaştı.



Akalın bu paylaşımlarıyla adeta zirvede kendisinin olduğunu göstermek istedi. Ancak bu görsel, Telifmetre adlı çalışma şirketinin 2017 yılının ikinci haftasına dair paylaştığı listeydi.



Şirketin yayınladığı 2016 yılına ait çalınma ve izlenme sayısına göre listenin ilk sırasındaysa İrem Derici yer alıyor. Listede ikinci sırada kendisine yer bulan Akalın sonuçlara göre İrem'in 3 bin kişi gerisinde kalmış. Geride bıraktığımız yılın son aylarında yaptığı zirvede sadece ben varım açıklamalarından sonra listede ikinci sırada yer alan Demet Akalın'ı rakibi Hande Yener takip etti. İşte 2016 yılına ait çalınma ve izlenme listesi:İrem Derici: 91 bin 83

Demet Akalın: 87 bin 795

Hande Yener: 85 bin 400



 



kaynak:milliyet








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