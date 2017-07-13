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Demet Parlak, Sırıkla Atlamada Türk Spor Tarihine Girdi

DEMET PARLAK, SIRIKLA ATLAMADA TÜRK SPOR TARİHİNE GİRDİ

Demet Parlak, sırıkla atlamada Avrupa büyükler ve gençlerde finale yükselen ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 22:30
Puan Ver : Demet Parlak, Sırıkla Atlamada Türk Spor Tarihine Girdi(8/10)4

Demet Parlak, sırıkla atlamada Avrupa büyükler ve gençlerde finale yükselen ilk Türk sporcu oldu.

Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde bugün başlayan Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde milliler altı branşta finale, bir branşta ise yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

SÜMEYYE FİNALE KALDI

3000 metre su engellide Avrupa Gençler Şampiyonluğu bulunan Sümeyye Erol, 10: 14.09'luk derecesiyle U23'te de Avrupa finaline kaldı. Bu dalda yarışan diğer Türk atletleri Tubay Erdal, Yayla Kılıç ise elendi. 1500 metre erkeklerde Süleyman Bekmezci, ikinci seride 3: 44.19'luk bir derece yaptı ve finaldeki 12 atlet arasına adını yazdırdı.

BATUHAN, 400 METREDE YARI FİNALDE

Sabah seansında 400 metrede yarışan Avrupa gençler üçüncüsü Batuhan Altıntaş, 47.62'lik performansıyla yarı finale kalan bir diğer isim oldu. Batuhan, yarın akşam seansında finale kalmak için piste çıkacak.

OSMAN CAN, BEKLENDİĞİ GİBİ FİNALDE

Yine sabah seansında gülle atma elemesinde yarışan Osman Can Özdeveci de beklendiği gibi finali yakaladı. Bu yıl Avrupa Kupası ve İslami Dayanışma Oyunları'nı kazanan Osman Can, 18.53'lük performansıyla finalistler arasına kaldı.

DEMET TARİH YAZDI

Yüksek atlama erkeklerde Metin Doğu, 2.15'lik derecesiyle adını finale yazdırırken, sırıkla atlamada da Demet Parlak, 4.20'lik final standardını bularak şampiyonluk mücadelesine katılma hakkını elde etti. Parlak bu başarısı ile adını türk spor tarihine yazdırdı. Cirit atmada ise dünya gençler dördüncüsü Emin Öncel, 72.69 atarak final yarışma hakkını elde etti.

800 metrede Damla Çelik ve Rüya Kaya, üç adımda ise Cemre Bitgin ise finalin dışında kalarak şampiyonaya veda etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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