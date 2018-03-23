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Demet Şener 22 Yıl Önce Verdiği Röportajı Görse Kendinden Utanır
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Demet Şener 22 Yıl Önce Verdiği Röportajı Görse Kendinden Utanır

DEMET ŞENER 22 YIL ÖNCE VERDİĞİ RÖPORTAJI GÖRSE KENDİNDEN UTANIR

1995'te Türkiye güzeli seçildikten sonra röportaj veren Demet Şener'in sözleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Herkes, "Demet röportajını görse kendinden utanır." demeden edemedi.

Tarih : 23 Mart 2018, 10:30
Puan Ver : Demet Şener 22 Yıl Önce Verdiği Röportajı Görse Kendinden Utanır(8/10)4

Ünlü manken Demet Şener'in Türkiye Güzeli seçildikten sonra gazeteci Musa Ağacık'a verdiği röportaj yeniden gündeme geldi. Kısa röportajı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

"KENDİNDEN UTANIR"

Demet Şener'in özellikle kitap okumak konusundaki sözleri adeta akıllara durgunluk verdi. Kitap okumadan da tarihini, kültürünü tanıtabileceğini söyleyen Demet, "Şimdi verdiği röportajı görse kendinden utanır." dedirtti.

İşte o röportaj:

"Hangi olaylar seni ilgilendiriyor?"
İç olaylar

"Başbakanı nasıl buluyorsun?" (O dönem Başbakan Tansu Çiller)
Çok seviyorum

"Neden?"
Bir kadın olarak çok güzel şeyler başarıyor.

"Örnek verebilir misin?"
Veremem

"Plevne denince ne anlıyorsun?"
Hiçbir şey

"Kitap okuyor musun?"
Hiç sevmem

"Türkiye'yi nasıl temsil edeceksin?"
Kendi kültürümle, örfümle, adetimle

"Nasıl kültürlü olacaksın?"
Roman okunarak mı kültürlü olunuyor?

"Ya nasıl olunuyor?"

İçten gelen bilgilerimle tanıtabilirim. Kitap okumakla Türkiye'yi tanıyamam.

"Okunarak tanıtılamaz mı?"
Hayır! Aşk romanı okuyorsam nasıl Türkiye'yi Tanıtacağım?

"Nasıl tanıtacaksın?"
Tarihini, kültürünü tanıtacağım

"Okumadan bunu yapmak mümkün mü?"

Bana göre kitap okumak, kültürlü olmanın temel taşı değildir.

"Sence nedir?"
Benim boş olduğumu mu kanıtlamaya çalışıyorsunuz?

-Öyle bir niyetim yok...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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