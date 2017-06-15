DEMET ŞENER BOŞANMA DAVASI İÇİN YİNE ADLİYEDE
Eski manken Demet Şener ile eski Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay'ın Aile Mahkemesi'ndeki boşanma davası tanıkların gelmemesi nedeniyle yine ertelendi.
Eski manken Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın İstanbul 14'üncü Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasının görülmesine devam edildi. Gizlilik kararı alınan ve çekişmeli olarak görülen duruşmaya Demet Şener katılırken İbrahim Kutluay duruşmaya yine gelmedi. Yaklaşık yarım saat süren duruşmanın tanıklar gelmediği için ertelendiği öğrenildi. Duruşma sonrası görüntülenen Demet Şener, açıklama yapmak istemedi.
kaynak:milliyet
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