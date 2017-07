Babası Fikret Şener'in dokuzuncu ölüm yıl dönümünde onun bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşan Demet Şener, İbrahim Kutluay ile boşanma sürecindeki yaşadığı zorluklara değinerek "Şuan yanımda olmanı öyle isterdim ki" dedi.

"3-5 DOSTUM, ANNEM..."

Demet Şener paylaşımında şöyle yazdı: Şu yaşadığım zor süreçte o kadar isterdim ki yanımda olmanı...Annem ve ben çok yıprandık...Sanki suçlu benmişim gibi bütün bunları yaşamak çok ağır geliyor...Bu dönemde yanımda 3-5 dostum, annem, Ayşe (çocuklarımızın ablası olarak başladı işe benim can yoldaşım oldu) Aslı hem avukatım hem kardeşim oldu, abilerim, diğer avukatım Kezban hanım dışında kimseler kalmadı.

DEMET ŞENER: NE GARİP HAYAT DEĞİL Mİ BABA?

Şener, içini döktüğü paylaşımını şöyle sürdürdü: "O 'dünürüm, dünürüm' diye sarıldığınız aile de kalmadı...Ne garip değil mi dünya baba? Belki oralar daha huzurludur...En yakınım deyip sana bu kadar kötülük yapan da yoktur...Seni böyle yapayalnız bırakan da... Ama sen bu kızını o kadar güçlü o kadar gururlu yetiştirmişsin ki...Her şeyle başa çıkar bu kızın...Bir de beni çok seven ve destekleyen takipçilerim var arkamda." Kuzularıma seni, anılarımızı, İrem'le yaşadıklarınızı anlatıyorum... Bulunduğun yerde huzurla uyu babam... Biz her şeye rağmen iyiyiz ve çok daha iyi olacağız...Sen bana güç göndermeye devam et..."

İşte Demet Şener'in o paylaşımı:

Kaynak: haberinburada