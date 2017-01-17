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DEMİRTAŞ İÇİN 142, YÜKSEKDAĞ İÇİN 83 YIL HAPİS İSTEMİ


DEMİRTAŞ İÇİN 142, YÜKSEKDAĞ İÇİN 83 YIL HAPİS İSTEMİ
Tarih : 17 Ocak 2017, 16:28
Puan Ver : Demirtaş İçin 142, Yüksekdağ İçin 83 Yıl Hapis İstemi(5/10)3


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel başkanlarından Selahattin Demirtaş hakkında 43 yıldan 142 yıla, Figen Yüksekdağ hakkında da 30 yıldan 83 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan HDP Yöneticileri Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkındaki soruşturmalar tamamlanarak iddianame hazırlandı.



Demirtaş hakkında hazırlanan iddianamede, PKK/KCK terör örgütünün yöneticisi olduğu, bu kapsamda örgütün "siyasi alan merkezi sorumlusu" olarak faaliyetlerini yürüttüğü, ayrıca değişik tarihlerde katıldığı örgütün yasama organı konumunda olan DTK içerisinde de yönetici sıfatıyla hareket ederek eylem ve işlemlerde bulunduğu belirtildi. Yine Selahattin Demirtaş'ın değişik tarihlerde yapmış olduğu birçok konuşmada terör, cebir ve şiddet olgusunu meşru gösterecek ifadelerde bulunarak terör örgütünün propagandasını yaptığı vurgulandı. İddianamede, kamuoyunda 6-7-8 Ekim olayları olarak bilinen sokak olaylarının meydana gelmesinde HDP MYK'sından ve sonrasında yapılan açıklamanın etkili olduğu belirtildi. Selahattin DEMİRTAŞ'ın üzerine atılı olan "Terör Örgütü Yöneticiliği", "Terör Örgütü Propagandası Yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına Muhalefet", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik", "Halkı Kanunlara Uymamaya Tahrik", "Suç İşlemeye Tahrik ve Suçu ve Suçluyu Övme suçlarından 43 yıldan 142 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.



Figen Yüksekdağ hakkında hazırlanan iddianamede ise; şüphelinin örgütün yasama organı konumunda olan DTK içerisindeki faaliyetleri ve diğer eylemleri nedeniyle terör örgütünün yöneticisi sıfatıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca Figen Yüksekdağ değişik tarihlerde yapmış olduğu konuşmalarla örgütün propagandasını yaptığı belirtildi. Yüksekdağ'ın "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına Muhalefet", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik", "Suç İşlemeye Tahrik" suçları ile birlikte 6-7-8 Ekim olayları olarak bilinen olayların meydana geldiği tarihte HDP MYK'sında bulunmuş olması ve yapılan açıklamada imzasının olması nedeniyle sokak hadiselerinin meydana gelmesinde sorumlu olduğu vurgulandı. Figen Yüksekdağ'ın eylemlerinin geniş olarak anlatıldığı iddianamede 30 yıldan 83 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.



 



kaynak:habertürk








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