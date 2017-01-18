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demirtaş'a 'cumhurbaşkanına hakaret'ten dava

DEMİRTAŞ'A 'CUMHURBAŞKANINA HAKARET'TEN DAVA

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş hakkında hazırlanan iddianamede 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi

Tarih : 18 Ocak 2017, 11:38
Puan Ver : Demirtaş'a 'cumhurbaşkanına Hakaret'ten Dava(9/10)8


HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Demirtaş hakkında hazırlanan iddianame, 7. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, 9 Eylül 2016'da Demirtaş'ın bir televizyonda canlı olarak yayımlanan konuşmasının içeriğinde "Cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebi içeren fezlekenin TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderildiği anımsatıldı.



İddianamede, 20 Mayıs 2016'da 6718 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1. maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına eklenen geçici 20. madde gereğince Demirtaş'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıldığı belirtilirken, soruşturma dosyasının Bakanlık vasıtasıyla gereğinin takdir ve ifası bakımından cumhuriyet başsavcılığına sunulduğu kaydedildi.



"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tefrik edilerek soruşturmanın tamamlandığı kaydedilen iddianamede, "suç işlemeye alenen tahrik" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarının ise başka soruşturma olarak yürütüldüğü aktarıldı.



Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Demirtaş'ın ifadesinin alındığına yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:



"Demirtaş suçlamaları kabul etmediğini ve hakaret kastının olmadığını beyan etmiştir. Ancak Demirtaş'ın yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti devletinin başı olan ve devletin manevi şahsiyetini temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eleştiri sınırlarını aşacak şekilde beyanda bulunmak suretiyle üzerine atılı olan suçu işlediği dosya kapsamındaki tüm delillerden anlaşılmıştır."



İddianamede, Demirtaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına mahkumiyeti halinde TCK'nın ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.



 



kaynak:habertürk








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