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Demirtaş'tan Erken Seçim Mesajı: İnanın Yapalım!
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Demirtaş'tan erken seçim mesajı: İnanın yapalım!

DEMİRTAŞ'TAN ERKEN SEÇİM MESAJI: İNANIN YAPALIM!

Selahattin Demirtaş, erken seçimle ilgili Twitter hesabından paylaşılan mesajında "Haziran daha güzel olacak bu yaz. İnanın olacak. Hadi yapalım!" dedi.

Tarih : 19 Nisan 2018, 22:00
Puan Ver : Demirtaş'tan Erken Seçim Mesajı: İnanın Yapalım!(7/10)3

Tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, erken seçimle ilgili Twitter hesabından paylaşılan mesajında "Haziran daha güzel olacak bu yaz. İnanın olacak. Hadi yapalım!" dedi.

"GELİN EL ELE VERELİM, KUTUPLAŞMAYI ORTADAN KALDIRALIM"

İşte Demirtaş'ın Twitter hesabından paylaşılan mesajları:

Sokakta, okulda, otobüste tanımadığınız insanların yüzüne bakın. Sizden olmadığını düşünüyorsanız nefret mi ediyorsunuz? Ya da korkuyor musunuz onlardan? Bu işte bir tuhaflık yok mu?

Gelin el ele verelim, bu korkunç kutuplaşmayı ortadan kaldıralım. Önümüzdeki seçimleri demokrasinin ve kardeşliğin düğününe dönüştürelim. İnanın yapabiliriz; inanın ve yapalım.

"CESARETİMİZ DE, SAMİMİYETİMİZ DE VAR"

Güçlü Türkiye, güçlü demokrasi ile olur. Bütün sorunlarımızı ülkenin birliği içinde, adaletle çözebilecek ferasetimiz de cesaretimiz de samimiyetimiz de var. İnanın yapabiliriz; inanın ve yapalım.

"BİRLİKTE ÜRETİP FUKARALIĞIMIZA SON VEREBİLİRİZ"

Yoksulluğa, işsizliğe, açlığa mecbur değiliz. Dünyanın en büyük hazinesinin üzerinde yaşıyoruz. Hep birlikte üretip adilce paylaşarak fukaralığımıza son verebiliriz. İnanın yapabiliriz; inanın ve yapalım.

"HAZİRAN DAHA GÜZEL OLACAK"

Karamsarlığa, korkuya, yılgınlığa yer açmayın yüreğinizde. Hep beraber daha çok çalışıp umudu gerçeğe dönüştüreceğiz. Haziran daha güzel olacak bu yaz. İnanın olacak. Hadi yapalım!

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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