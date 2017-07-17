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Deniz Akkaya Dans Ederken Aşka Gelip Sevgilisinin Dudağına Yapıştı
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Deniz Akkaya Dans Ederken Aşka Gelip Sevgilisinin Dudağına Yapıştı

DENİZ AKKAYA DANS EDERKEN AŞKA GELİP SEVGİLİSİNİN DUDAĞINA YAPIŞTI

Eski manken Deniz Akkaya sevgilisi Gökmen Şeynova ile Mikanos'ta dans ederken kendini müziğin ritmine fazla kaptırdı. Deniz, sevgilisini öpücüklere boğdu.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 09:20
Puan Ver : Deniz Akkaya Dans Ederken Aşka Gelip Sevgilisinin Dudağına Yapıştı(8/10)4

Eski manken Deniz Akkaya, sevgilisi Gökmen Şeynova'yla Mikonos'a tatile gitti. İkili gecelerde eğlenirken müziğin ritmine fazla kapıldı.

HEM DANS ETTİLER HEM ÖPÜŞTÜLER

Önceki gün bir gece kulübünde objektife takılan çiftin samimi halleri dikkat çekti. Akkaya ile Şeynova, dans ederken bir yandan da sık sık öpüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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