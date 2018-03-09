Hülya Avşar, Star TV'de ekrana gelen 'Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin son bölümünde Mehmet Aslantuğ'a kadınlarla ilgili söylediği sözlerden dolayı tepki görmüştü.

"5 YIL SONRA ANLAŞILIYORUM"

Hülya Avşar, "Erkek çalışsın kadın evde otursun." sözleri için "Felsefi anlamda üzerime giydiğim söylemleri ayak üstü anlatamam. Sözlerimin arkasındayım. Olayın büyümesi umrumda değil! Zaten ne söylersem söyleyeyim 5 yıl sonra anlaşılıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

DENİZ AKKAYA'DAN OLAY YARATACAK SÖZ!

Seda Sayan'ın Show TV'deki programına konuşan Deniz Akkaya, Hülya Avşar'ın bu açıklamalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Cahil geldi, cahil gidecek. Bu kadınla ilgili ne olur bana soru sormayın. Ben geriliyorum dinlerken... Kız çocuklarını yanlış etkiliyor."

NELER OLMUŞTU ?

Hülya Avşar'ın programda kadınlarla ilgili yorumları sosyal medyada eleştiri topladı. Hülya Avşar "Ben şeyciyim. Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın" dedi.

"KADININ ÜRETİME GİRMESİ LAZIM"

Mehmet Aslantuğ araya girerek "Tam bu değil galiba. Bu biraz sertleşmiş hali. Üretime girmesi lazım kadının. Muasır medeniyet seviyesi başka türlü olmuyor var ya Ata'nın işaret ettiği" diye yanıt verdi.

"ERKEK EGEMENLİĞİ GÜZEL BİR DUYGU"

Hülya Avşar ise kadın özgürlüğüyle ilgili bir şey söylemediğini belirterek "Onu yapsın. Kadın özgürlüğüne hiçbir zaman... Evde de kadın baskın, dışarıda erkek, erkek egemenliği diyorum, erkek üstünlüğü, baskısı demiyorum. Erkek egemenliği güzel bir duygu geliyor bana" diye konuştu.

"KADIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ERKEĞİN ELİNE BIRAKMAMALI"

Mehmet Aslantuğ ise "Özgürlükten kastın üretimde de olması dahil değil mi oraya, üretimde. Yani hayatın içinde. Yoksa gezip tozmuyor özgürlükten kasıt" sözleriyle karşılık verdi.

Hülya Avşar ise "Hayır, çalışabilir anlamında. Ben kızıma da söylüyorum muhakkak işin olsun. Kocan kim olursa olsun, dünyanın en zengin adamı da olsa senin kendi işin olsun. Ama erkek egemenliği diyorum. Bir erkek kadına sarıldığı zaman, kolunun altına girebileceğin bir erkekten bahsediyorum" sözleriyle devam etti.

Mehmet Aslantuğ ise şöyle yanıt verdi: "Bunu şöyle formüle etmek zorundayız. Bu erkeğe de anlam katar kadına da... Bu duyguları koruyalım ama kadın evinde üretimden çekilip bütün istikbalini bir adamın vicdanına, aşkına, samimiyetine, günün sonunda bir gün aklının karışmasına yanılgılarına bırakmamalı"

Kaynak: haberinburada