24 Haziran'da gerçekleşecek milletvekili seçimleri için CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal adaylık başvurusu yaptı. Kılıçdaroğlu, Baykal'ı hastanede ziyaret ederek aday olup olmayacağını sormuş, Baykal ise biraz süre istemişti.