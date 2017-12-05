DENİZ BAYKAL TEDAVİ İÇİN ALMANYA'YA GİTTİ
CHP eski Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tedavi için Almanya'ya gitti.
Tedavisini yurt dışında sürdürecek olan CHP'nin eski lideri ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Almanya'ya gitti.
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON GÖRECEK
51 gündür Ankara İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören Deniz Baykal bugün sabah erken saatlerde Almanya'ya götürüldü. Baykal, fizik tedavi ve rehabilitasyon için Almanya'daki bir merkeze yatırılacak.
"BİR AN ÖNCE TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"
Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "Bilinci tam açıktı, bilinçsel fonksiyonları iyiydi. Sol taraftaki kuvvet düşüklüğü dışında durumu iyiydi. Sayın Baykal Almanya'ya giderken bir an önce Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi. " dedi.
DOKTORU GİDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, 1 Aralık'ta sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken Deniz Baykal'ın tedavisine Almanya'da bir merkezde devam edileceğini açıklamıştı.
Prof. Dr. Erkan İbiş, "Ailenin de isteği üzerine fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için Almanya'da bir merkeze önümüzdeki günler içerisinde gidecek. İlgili klinikten gün bekleniyor, bildirdikleri gün gidecek ve tedavisine orada devam edilecek" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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