Erdoğan'dan Trump Sorusuna Yanıt: Henüz Dönmedi
Ukraynalı Modele Asansörde Tacizi, Bakanlık Affetmedi
Türk Futbolu Batıyor, 9 Takımın Puanı Silindi
Batman Havalimanı, En Komik İsimli Havalimanı Seçildi
Ab, Vergi Cenneti Ülkelerden Oluşan Bir Kara Liste Yayınladı
Yunanistan'dan İtiraf: Türk Akımı Faaliyete Geçince Doğalgazı Türkiye'den Alacağız
Babasıyla Kaçarken Yakalanan Ayşe'nin Katilinin İfadesi: Aşkıma Karşılık Vermedi, Öldürdüm
Dursun Özbek: Igor Tudor İle Yola Devam Edeceğiz
Ab'den Abd'ye Kudüs Uyarısı: Ciddi Sonuçları Olur
Macarlardan, İltica Eden Sporcularla İlgili Kafa Karıştıran Açıklama
Son Dakika! Bakandan Müjde: 450 Bin Taşeron İşçi 3 Ay İçerisinde Kadroya Alınacak
Ab'den Tartışılacak Teklif: Kudüs, İki Devletin De Başkenti Olmalı
Trump, Abbas'ı Arayarak Kararını Açıkladı: Büyükelçiliğimizi Küdüs'e Taşıyacağız
Bu Akşamki Dev Maç Şifresiz Kanalda
İspanyol Kaleci Casillas Devre Arasında İngiltere Yolcusu
5 Aralık Kadın Hakları Gününde Türkiye'de Kadınlar Şiddet Gördü, Öldürüldü
Ekonomistler Üçüncü Çeyrekte Çift Haneli Büyüme Bekliyor
Yurt Dışına Yarışmaya Giden Türk Takımı İltica Etti
Beşiktaş, Galatasaray Ve Fenerbahçe Pfdk'ya Sevk Edildi
Real Madrid'li Ronaldo'ya Oğlundan Darbe: İdolüm Messi

Deniz Baykal Tedavi İçin Almanya'ya Gitti

DENİZ BAYKAL TEDAVİ İÇİN ALMANYA'YA GİTTİ

CHP eski Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tedavi için Almanya'ya gitti.

Tarih : 05 Aralık 2017, 13:20
Puan Ver : Deniz Baykal Tedavi İçin Almanya'ya Gitti(5/10)1

Tedavisini yurt dışında sürdürecek olan CHP'nin eski lideri ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Almanya'ya gitti.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON GÖRECEK

51 gündür Ankara İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören Deniz Baykal bugün sabah erken saatlerde Almanya'ya götürüldü. Baykal, fizik tedavi ve rehabilitasyon için Almanya'daki bir merkeze yatırılacak.

"BİR AN ÖNCE TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "Bilinci tam açıktı, bilinçsel fonksiyonları iyiydi. Sol taraftaki kuvvet düşüklüğü dışında durumu iyiydi. Sayın Baykal Almanya'ya giderken bir an önce Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi. " dedi.

DOKTORU GİDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, 1 Aralık'ta sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken Deniz Baykal'ın tedavisine Almanya'da bir merkezde devam edileceğini açıklamıştı.

Prof. Dr. Erkan İbiş, "Ailenin de isteği üzerine fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için Almanya'da bir merkeze önümüzdeki günler içerisinde gidecek. İlgili klinikten gün bekleniyor, bildirdikleri gün gidecek ve tedavisine orada devam edilecek" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Deniz  Baykal  Tedavi  İçin  Almanya  Ya  Gitti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER