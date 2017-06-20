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Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
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deniz baykal'dan adalet yürüyüşü açıklaması

DENİZ BAYKAL'DAN ADALET YÜRÜYÜŞÜ AÇIKLAMASI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "Adalet Yürüyüşü"ne ilişkin konuşan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "İktidara tavsiyem bizi de yürümek zorunda kalacağımız zorlamalardan uzak kalmasıdır" dedi

Tarih : 20 Haziran 2017, 15:47
Puan Ver : Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması(10/10)8


 CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşüne katılıp katılmayacağı yönündeki soruya "O yürüyüşün içinde yer almamış fakat o yürüyüşün amacını ve arkasındaki şikayeti, talebi paylaşan Türkiye'de milyonlarca insan var. Ben de o insanlardan biriyim. İktidara tavsiyem bizi de yürümek zorunda kalacağımız zorlamalardan uzak kalmasıdır" yanıtını verdi.



CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bir süreden beri çok ciddi siyasal ve hukuki krizlerle karşı karşıya olduğunu dile getiren Baykal, darbe girişimi ile başlayan sürecin aradan geçen süreye rağmen normal bir siyasal hayata dönüştürülemediğini savundu. Türkiye'nin giderek yoğunluğu artan sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Baykal, "Bunun şaşırtıcı olmaması doğaldır çünkü bir darbe girişimi yaşanmıştır. Sadece idari kararlarla tutuklanan ve işine son verilen insan sayısı 200 binin üzerindedir. Düzinelerle şirket ve işletme kayyuma devredildi. Darbe girişimi ikinci yılında, hukuk halen devreye girebilmiş değildir. Sorunlar siyasi takdir ve idari kararlarla KHK ile yönetilmektedir. Çok ciddi bir toplumsal sarsıntı yaşanmaktadır" dedi.



 



kaynak:habertürk








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