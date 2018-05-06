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Deniz Gezmiş ve arkadaşları mezarları başında anıldı

DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARI MEZARLARI BAŞINDA ANILDI

Ankara Yenimahalle'de, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 46'ncı yıl dönümünde, Karşıyaka'daki mezarlarının başında anıldı.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 15:50
Puan Ver : Deniz Gezmiş Ve Arkadaşları Mezarları Başında Anıldı(9/10)5

Ankara Yenimahalle'de bulunan Karşıyaka Mezarlığı'nda, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için anma töreni yapıldı.

YÜZLERCE KİŞİ ANMA TÖRENİNE KATILDI

Mezarların başında düzenlenen törene CHP teşkilatlarının, sivil toplum örgütleri ve bazı sendika üyeleri katıldı. Anma etikliğine katılanlar, sloganlar atarak, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın mezarlarına gelip, karanfil bıraktı. Mezarlık içine kurulan platformda yapılan konuşmaların ardından tören sona erdi. Anma programı boyunca çevik kuvvet ekipleri de mezarlık çevresinde güvenlik önlemi aldı.


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Kaynak: haberinburada



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