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Deniz Gezmiş'in Arkadaşı Ünlü Avukat Fehmi Erenoğlu Kazada Ağır Yaralandı

DENİZ GEZMİŞ'İN ARKADAŞI ÜNLÜ AVUKAT FEHMİ ERENOĞLU KAZADA AĞIR YARALANDI

Çanakkale'de otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedip ormanlık alana yuvarlanan Deniz Gezmiş'in arkadaşı ünlü avukat Fehmi Erenoğlu ağır yaralandı.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 01:30
Puan Ver : Deniz Gezmiş'in Arkadaşı Ünlü Avukat Fehmi Erenoğlu Kazada Ağır Yaralandı(7/10)3

Çanakkale'nin Bayramiş ilçesi Söğütgediği Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada müvekkili olduğu belirtilen T.M. ile birlikte 17 UY 078 plakalı otomobiliyle Bayramiç'ten Çan yönüne giden Deniz Gezmiş'in arkadaşı ünlü avukat Fehmi Erenoğlu, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Takla atan otomobil yandaki ormanlık alana yuvarlandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri sıkıştıkları yerden çıkardıkları T.M.'yi Çan Devlet Hastanesi'ne, Erenoğlu'nu ise Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Erenoğlu, buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. T.M. ve Erenoğlu'nun hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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