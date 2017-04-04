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'deniz kızı' sevilay'ın muhteşem zaferi

'DENİZ KIZI' SEVİLAY'IN MUHTEŞEM ZAFERİ

Doğuştan kolları olmayan Sevilay Öztürk'ün en büyük hayali 2020 Olimpiyatlarına katılıp birincilik kürsüne çıkmak.

Tarih : 04 Nisan 2017, 15:26
Puan Ver : 'deniz Kızı' Sevilay'ın Muhteşem Zaferi(5/10)3


Sevilay Öztürk, 14 yaşında... Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda finalde yarıştı. Azmin ve başarının sembolü Sevilay yüzerek engellerini kaldırdı. Arkadaşlarının “Deniz Kızı” dediği Sevilay için babası Bülent Öztürk işini bıraktı, hayatını kızına adadı. 



Kahramanmaraş'ta yaşayan Bülent-Hülya Öztürk çiftinin ilk çocuğu olan Sevilay, doğuştan iki kolu olmadığı için günlük yaşamında ailesinin desteğine ihtiyaç duyuyor. Kendisi gibi iki kolu olmayan milli yüzücü Beytullah Eroğlu ile tesadüfen hastanede karşılaştıktan sonra yüzmeye başlayan Sevilay, 2 yılı aşkın süredir birçok başarıya imza attı. Baba Bülent Öztürk, her gün antrenmana götürdüğü kızını havuzdan çıktıktan sonra havluyla kuruluyor, elbiselerini giydiriyor.



Azmi ve gayretiyle dikkati çeken Sevilay, sadece yüzme sporunda değil derslerinde de çok başarılı. Arkadaşlarının “Eeniz Kızı” dediği Sevilay'ın yüzme sporu dışında ki en büyük tutkusu ise bisiklete binmek. Sevilay “İnsan isterse her şeyi başarır” diyerek, en büyük hayali olan 2020 olimpiyatlarına emin adımlarla ilerliyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler:   Deniz  Kızı    Sevilay  In  Muhteşem  Zaferi    haber

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