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Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı Özden Örnek son yolculuğuna uğurlandı

DENİZ KUVVETLERİ ESKİ KOMUTANI ÖZDEN ÖRNEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek için Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi.

Tarih : 30 Nisan 2018, 17:40
Puan Ver : Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı Özden Örnek Son Yolculuğuna Uğurlandı(6/10)2

Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek için Kasımpaşa'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi.

TÖRENE KATILANLAR

Törene; Örnek'in eşi Sevil ve oğlu Tolga Örnek'in de arasında bulunduğu aile fertlerinin yanı sıra, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Sahil Güvenlik Komutan vekili Tuğamiral Bülent Tuncay, muvazzaf ve emekli askerler katıldı. Tören basına kapalı gerçekleştirildi.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK

Özden Örnek'in naaşı Levent Afet Yolal Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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