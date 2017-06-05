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deniz ortasında 'korsan dehşeti'nde 14 kişi serbest

DENİZ ORTASINDA 'KORSAN DEHŞETİ'NDE 14 KİŞİ SERBEST

Bodrum'daki bir diskoda eğlenen 16'sı İranlı, 22'si Türk toplam 38 kişiyi, dün saat 03.00 sıralarında Gümbet Mahallesi'ndeki otellerine götürmek üzere denize açılan 10 metrelik, polyester servis teknesi, Haremtan Koyu açıklarında bozuldu.

Tarih : 05 Haziran 2017, 15:32
Puan Ver : Deniz Ortasında 'korsan Dehşeti'nde 14 Kişi Serbest(10/10)11


Bodrum'daki bir diskoda eğlenen 16'sı İranlı, 22'si Türk toplam 38 kişiyi, dün saat 03.00 sıralarında Gümbet Mahallesi'ndeki otellerine götürmek üzere denize açılan 10 metrelik, polyester servis teknesi, Haremtan Koyu açıklarında bozuldu. Tekne kaptanı, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Sahil Güvenlik, Halikarnas Gezi Tekneleri Kooperatifi yöneticisi 40 yaşındaki Enver Kantarmış'tan tekne göndererek turistleri kurtarmasını istedi. Enver Kantarmış kendisine ait Kumbahçe Limanı'ndaki 45 kişi kapasiteli 'First Angel' adlı gulet tekneyi, kardeşi 30 yaşındaki Veli Kantarmış ve gemici 22 yaşındaki Recep Olgun ile bölgeye gönderdi. Mahsur kalan 38 kişi 'First Angel' isimli tekneye alındı.



Bu sırada kurtarılan gruptan birkaç Türk tatilci, kendilerini kurtarmaya geç gelindiğini öne sürerek tekne kaptanı Veli Kantarmış ve Recep Olgun ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede tekme, Tokat kavgaya dönüştü. Kantarmış ve Olgun'u dövüp kamaraya kilitleyen, aralarında gemicilerin de bulunduğu grup teknenin rotasını Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası yönüne çevirdi. Kavga sırasında Kantarmış ve Olgun ile teknedeki gruptan bazı kişiler yaralandı.



 



kaynak:milliyet








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