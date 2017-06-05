

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Esenyurt'ta saklandığı evde gözaltına alınıp Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Deniz Seki'nin özgürlüğüne saatler kaldı. Hapishanede kaldığı süre boyunca pek çok kursa katılan ve hatta Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinde de boy gösteren Deniz Seki, bir süredir özgür kaldıktan sonra yapacaklarıyla magazin gündeminde yer alıyor.



Durum böyle olunca da ünlü isimler sosyal medya hesaplarından dostları Deniz Seki'ye mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Menajeri tarafından saat 12.00'den sonra salınma işlemi gerçekleşeceği duyurulan Deniz Seki'nin geride bıraktığımız günlerde hapishane yönetiminden oruç tutan gazetecilerin durumunu gözeterek salıverilme saatini iftar sonrasına çekmek istediğine dair haberler yapılmıştı.







kaynak:sözcü