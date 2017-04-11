'turuncu Kategorideki Terörist Etkisiz Hale Getirildi'
Figen Yüksekdağ'a Bir Şok Daha! Karar Açıklandı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'yenikapı' Yanıtı
Yurtdışı Oyları Uçakla Getiriliyor
Lindsay Lohan Sonunda Özüne Döndü!
Mevsimsel Geçişte Ayakkabı Seçimi Önemli Çünkü…
Kuzey Kore Abd'ye Meydan Okudu: Savaşa Hazırız
Suriye'de 2 Rus Askeri Öldü
Trump: Kuzey Kore Bela Arıyor
3. Havalimanı İhalesi Vestel'in
Bu İşin Partilerle, Şahıslarla İlgisi Yok, Bu İş Demokrasi İşi
Türkiye'nin İlk Akıllı Metrosu Harekete Geçti
Donk, Galatasaray'a Geri Dönüyor
Bitlis'te Öldürülen Terörist Bakın Kim Çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da
Kerkük'te Bayraklar İndirildi
Bilal Erdoğan: Tayyip Erdoğan'dan Sonra Biraz Sıkar
Belediye İle Mesajlaşma Güldürdü
Fransa'ya Kazanmak İçin Gidiyoruz
Bir Erkeği Kendinize Aşık Etmenin 20 Yolu

deniz seki cezaevinde tam 6 sertifika aldı

DENİZ SEKİ CEZAEVİNDE TAM 6 SERTİFİKA ALDI

5 Haziran'da tahliye olacak olan Deniz Seki, 2.5 yıllık tutukluluk dönemini boş geçirmedi. Sanatçı, cezaevinde gitar, tiyatro ve drama, aşçılık, el becerisi, protokol ve sofra ile Reiki olmak üzere toplam 6 kursa katılıp sertifika aldı.

Tarih : 11 Nisan 2017, 09:23
Puan Ver : Deniz Seki Cezaevinde Tam 6 Sertifika Aldı(6/10)6


2.5 yıldır Bakırköy Kapalı Kadın Ceza Evi'nde tutuklu bulunan ve 5 Haziran'da tahliye olacak olan Deniz Seki, bu cezaevinde düzenlenen pek çok kursa katılarak Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün verdiği sertifikaları başarıyla aldı.



Sezen Aksu, iki yıl önce Seki'ye yazdığı mektupta şöyle seslenmişti; "Çok sert bir sabır sınavından geçiyorsun. Hayat seni savaşçı olarak yetiştiriyor. Dik dur! Çilehaneyi verimhaneye çevir." Seki de Aksu'nun sözünü dinledi ve çilehaneyi tam bir verimhaneye çevirdi. Gitar, tiyatro ve drama, aşçılık, el becerisi, protokol ve sofra, Reiki kurslarına katılan Seki, aldığı sertifikaları bir teşekkür mektubu ile Sezen Aksu'ya yolladı. (Günaydın)



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Deniz  Seki  Cezaevinde  Tam  6  Sertifika  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER