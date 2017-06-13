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deniz seki fiyatını katladı!

DENİZ SEKİ FİYATINI KATLADI!

Geçtiğimiz hafta cezaevinden çıkan Deniz Seki, fiyatını ikiye katladı. Cezaevine girmeden önce bir sahneden 50 bin alan Seki, şimdi 120 bin istiyor.

Tarih : 12 Haziran 2017, 09:34
Puan Ver : Deniz Seki Fiyatını Katladı!(7/10)9


Deniz Seki hapishanede kaldığı süreyi kâra çevirdi. Önceki akşam Etiler'deki Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosundan çıkarken görülen Seki, bir ay içinde single çıkaracağını müjdeledi.



Bunun dışında 22 temmuzda konseri olduğunu söyleyen Seki'nin konser fiyatının da 120 bin TL olduğu öğrenildi. Seki, daha önce sahne fiyatı 50 bin TL olduğu biliniyordu.  İkinci kez stüdyodan çıkarken görülen Deniz Seki hayranlarına bu yaza single müjdesini verdi..



 



kaynak:milliyet








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