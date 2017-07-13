15-17 Temmuz'da Marmaray Ücretsiz Olacak Ve Sabaha Kadar Hizmet Verecek
Putin'in Aracındaki Kırmızılı Kadın Kim! Kremlin'den Açıklama Geldi
Deniz Seki'den Adriana Lima'ya Sıkı Sıkıya Sarıldı
Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonuna Başvurular Başlıyor
Galatasaray'dan Ayrılan Sabri Sarıoğlu, Kayserispor'la Anlaştı
İş Ortağı Yüzüğü Taktı, Gözler Acun'u Aradı
Rusya Hamburg Olayları Üzerinden Abd'ye İmalı Bir Mesaj Gönderdi
Hazırlık Maçında Yenilince Transferin Sinyalini Verdi
Karşısında Sinan Engin'i Gören Yılmaz Morgül Sevgi Patlaması Yaşadı
42 Bin Kişi Takip Etti, Tarkan Başarısına Kadeh Kaldırdı
Medipol Başakşehir'de Edin Visça Şoku Yaşanıyor
Abd'den Türkiye'deki Vatandaşlarına 15 Temmuz Uyarısı
Aboubakar'ın Menajeri: Oyuncum, Porto İle Sözleşme İmzalamayacak
15 Temmuz Gazisi 16 Yaşındaki Kutlu: 38 Tane Cesedi Kendi Ellerimle Taşıdım
Bilgisayarını Çalan Hırsızdan Sadece 4 Yıllık Emeğini İstedi
Rekor Bedelle Çin'e Transfer Olan Modeste, Köln Tarihine Geçti
"Come To Beşiktaş" Tayfa Çıldırdı! Yıldız Oyuncunun Evine Yazdılar
Beşiktaş, Agüero'yu Kiralamak İçin Manchester City'nin Kapısını Çaldı
Sürücü Panik Yapınca Akaryakıt Tankeri Evin Bahçesine Daldı
Bahçeli Resti Çekti: Ölümü Göze Alan Bir Daha Denesin

Deniz Seki'den Adriana Lima'ya sıkı sıkıya sarıldı

DENİZ SEKİ'DEN ADRİANA LİMA'YA SIKI SIKIYA SARILDI

Deniz Seki, arkadaşı Metin Hara'yla aşk yaşamaya başlayan Adriana Lima'yı restoranda görünce yanına gidip sıkı sıkıya sarıldı.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 01:10
Puan Ver : Deniz Seki'den Adriana Lima'ya Sıkı Sıkıya Sarıldı(8/10)4

Bodrum'da tatil yapan Brezilyalı ünlü manken Adriana Lima ve sevgilisi Metin Hara, gittikleri balık restoranında Deniz Seki ve nişanlısı ile karşılaştı. Birbirlerini gören Lima ve Seki, sıkı sıkıya birbirine sarıldı.

ÇİFTİN YANINA GİDİP, TEBRİK ETTİ

Balık restoranında nişanlısı Faruk Salman ile sohbet edip yemek yiyen Deniz Seki, Adriana Lima ve Metin Hara'nın geldiğini fark edince çiftin yanına gidip mutluluklar diledi. Deniz Seki, Faruk Salman, Lima ve Metin Hara birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Deniz Seki ile Adriana Lima'nın sarmaş dolaş olması dikkat çekti.

"YANAKLARINDAN ÖPMEK İSTEDİM"

Restoran çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Seki, "Metin, çok sevdiğim bir arkadaşım. Böyle bir mutluluğu tebrik etmek istedim, onu görünce yanaklarından öpmek istedim. Aşk bu, reklam olduğuna inanmıyorum. Hiç öyle gözükmüyor arkadaşlar, aşk şarkıları yazan biri olarak reklam aşkı olduğuna inanmıyorum" dedi. Seki daha sonra nişanlısı ile restorandan ayrılırken Lima ve Hara'nın yemeğe devam ettikleri görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Deniz  Seki  Den  Adriana  Lima  Ya  Sıkı  Sıkıya  Sarıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER