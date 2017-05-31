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deniz seki'nin icra borçlarını kapattı!

DENİZ SEKİ'NİN İCRA BORÇLARINI KAPATTI!

Kasım 2014'ten bu yana Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'nde bulunan Deniz Seki, 5 Haziran Pazartesi günü özgürlüğüne kavuşacak.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 12:36
Puan Ver : Deniz Seki'nin İcra Borçlarını Kapattı!(8/10)7


Kasım 2014'ten bu yana Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'nde bulunan Deniz Seki, 5 Haziran Pazartesi günü özgürlüğüne kavuşacak. Kesinleşen cezasının 3,5 yılını hapiste geçiren ünlü şarkıcının bu sevincine icra borcu gölge düşürmüştü. Ancak Seki, cezaevinden çıkmasına 5 gün kala kardeşi Serkan Seki'den müjdeli haber aldı.



Mahkeme kayıtlarına göre; 30 Mayıs 2014'te evinden çıkan ve 30 aydır tutuklu olan Deniz Seki'nin, 2007 model kapalı kasa bir aracının üzerinde bile 4 ayrı haciz bulunuyordu.



 



 



kaynak:milliyet








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