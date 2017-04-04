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deniz seki'nin tahliye planı hazır

DENİZ SEKİ'NİN TAHLİYE PLANI HAZIR

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yaklaşık üç yıldır Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nde tutuklu bulunan Deniz Seki, artık tahliye için gün sayıyor.

Tarih : 04 Nisan 2017, 09:36
Puan Ver : Deniz Seki'nin Tahliye Planı Hazır(7/10)6


17 Haziran'da tahliye edilecek olan sanatçı, özgürlüğün tadını çıkarmak için de şimdiden plan yapmaya başladı.



Seki'ye yakın kaynaklar, sanatçının cezaevinden çıkar çıkmaz meraklı gözlerden ve objektiflerden uzak kalmak düşüncesiyle Avrupa'ya gitmek istediğini açıkladı. Nişanlısı Faruk Salman'ın, onun bu isteğinden haberdar olduğu ve bir Avrupa tatili planladığı da gelen haberler arasında.



 



kaynak:milliyet








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