Cumhurbaşkanı: Terör Örgütlerinin Başını Ezeceğiz
Trafik Cezaları Bu Geceden İtibaren Artıyor!
İbrahim Kutluay'dan Boşanma Açıklaması
Suriye'de Ateşkesi Reddeden Terörist Olarak Görülecek
Soğuklarda Sokaktaki Hayvanlara Yardım Edin
Apple Hindistan'da İphone Üretimine Başlayacak
Skype, Volvo Otomobillere Giriyor
Facebook'ta Videolara Telif Koruması Geliyor
Samsung Exynos 8895 Hakkında Detaylar Gelmeye Başladı
Samsung'dan Oyuncular İçin Kıvrımlı Monitör!
Hp Yazıcılar Siber Saldırılara Karşı Koruyor
İnternet Hızını Artırmanın Yolları
Kulağından Cep Telefonunu Düşürmeyenler Dikkat!
Galatasaray, Yeni Bruma'yı Yunanistan'da Buldu
Tarihte Ödülleri Reddedenler De Var!
İsmail Kahraman'ın Durumuyla İlgili Yeni Açıklama
Emekliye 514 Lira Ek Zam
Fırat Kalkanı'nda 23 Terörist Daha Öldürüldü
Takside İstanbulkart Dönemi
Putin'den Erdoğan'a Yeni Yıl Mesajı

DENİZ SEKİ'YE SÜRPRİZ YILBAŞI ZİYARETİ


DENİZ SEKİ'YE SÜRPRİZ YILBAŞI ZİYARETİ
Tarih : 30 Aralık 2016, 12:01
Puan Ver : Deniz Seki'ye Sürpriz Yılbaşı Ziyareti(6/10)4


Deniz Akkaya, Gonca Vuslateri, Nükhet Duru, Özgün, Reyhan Karaca, Seren Serengil, Yeliz, Zara ve Özgür Aras, Bakırköy Kapalı Kadın cezaevi'ndeki Deniz Seki'yi ziyaret ettiler.



Yeni yıl öncesi Deniz Seki'ye sürpriz yapan ünlüler, şarkılarıyla ünlü sanatçı ve mahkum arkadaşlarına moral verdiler.



Deniz Seki'nin menajeri Özgür Aras tarafından organize edilen görüşmede, ünlü isimler, şarkılarını Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nde yatan Deniz Seki ve mahkum arkadaşları için söylediler. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette, Başsavcı Vekili Hakan Uyar da sanatçılara eşlik etti.



 



kaynak:mynet








Etiketler: Deniz  Seki  Ye  Sürpriz  Yılbaşı  Ziyareti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER