

Deniz Akkaya, Gonca Vuslateri, Nükhet Duru, Özgün, Reyhan Karaca, Seren Serengil, Yeliz, Zara ve Özgür Aras, Bakırköy Kapalı Kadın cezaevi'ndeki Deniz Seki'yi ziyaret ettiler.







Yeni yıl öncesi Deniz Seki'ye sürpriz yapan ünlüler, şarkılarıyla ünlü sanatçı ve mahkum arkadaşlarına moral verdiler.







Deniz Seki'nin menajeri Özgür Aras tarafından organize edilen görüşmede, ünlü isimler, şarkılarını Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nde yatan Deniz Seki ve mahkum arkadaşları için söylediler. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette, Başsavcı Vekili Hakan Uyar da sanatçılara eşlik etti.







kaynak:mynet