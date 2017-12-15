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Deniz Türüç'ten Belhanda tepkisine olay cevap: Keseceğim

DENİZ TÜRÜÇ'TEN BELHANDA TEPKİSİNE OLAY CEVAP: KESECEĞİM

Kayserisporlu Deniz Türüç, takım otobüsüne bindiği sırada Galatasaraylı taraftarların "Gel şu Belhanda'yı kes, bıktık ondan" demesinin üzerine yıldız futbolcu, "Keseceğim" diyerek yanıt verdi.

Tarih : 15 Aralık 2017, 22:40
Puan Ver : Deniz Türüç'ten Belhanda Tepkisine Olay Cevap: Keseceğim(9/10)5

Süper Lig'in büyük kulüplerinin transfer gündeminde yer alan Deniz Türüç takım otobüsüne bindiği esnada Galatasaraylı taraftarların Belhanda isyanına cevap verdi.

"KESECEĞİM"

Faslı futbolcunun performansından rahatsız olan sarı kırmızılı bazı taraftarlar Deniz Türüç'e seslenerek "Ağabey gel de Belhanda'yı kes, bıktık ondan" sözlerine 'keseceğim' diyerek yanıt verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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