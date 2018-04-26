Cumhuriyet Davasında 15 Kişiye Hapis Verildi, Can Dündar'ın Dosyası Ayrıldı
Denizaltıda Gazeteciyi Tecavüz Edip Öldüren Kaşife Ömür Boyu Hapis Cezası Verildi
Real Madrid Final Kapısını Araladı
Bodrum Masalı'nın Alara'sı 'oh!' Çekip Çırılçıplak Çimlere Uzandı!
Kanal D Haber'de Değişim Başladı! Ahmet Hakan Görevi Bırakıyor
Ab, Yapay Zeka Çalışmalarına 1,5 Milyar Euro Ayırdı
Bayern Münih'te Arjen Robben Sakatlandı
Muharrem İnce, Aday Olması İçin Gül'e Adres Gösterdi
Lice Kırsalında Çatışma Çıktı! Şehit Ve Yaralılar Var
Elektrikli Uçaklar, 20 Yıl İçerisinde Havacılık Sektörünü Tekeline Alacak
Cumhuriyet Gazetesi Davasında Karar Verildi! Hapis Cezaları Var
Arda Turan'dan Alkışlanacak Hareket
Talepleri Reddedildi! 2 Yunan Askerinden Günler Sonra İlk Görüntü
Japonya Podolski'yi Konuşuyor! Yok Böyle Bir Asist
Gazeteciyi Öldürüp Parçalarına Ayıran Ünlü Mucitin Cezası Belli Oldu
Liverpool Taraftarını Yıkan Haber! Yıldız Futbolcu Sezonu Kapattı
Erdoğan Uyum Yasalarını Onayladı, Ysk'dan Jet Cevap Geldi
Saadet Partisi, Gül'ün Adaylığını Oyluyor!
Tsk Sosyal Medyada Paylaştı: Afad Kurdu Mehmetçik Koruyor
Kritik Görüşmede Gül'e Gizemli Ziyaret! Korumalar Görüntü Aldırmadı

Denizaltıda Gazeteciyi Tecavüz Edip Öldüren Kaşife Ömür Boyu Hapis Cezası Verildi

DENİZALTIDA GAZETECİYİ TECAVÜZ EDİP ÖLDÜREN KAŞİFE ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ağustos 2017'de kendisiyle özel denizaltısında röportaj yapmak isteyen İsveçli kadın gazeteciyi işkenceyle öldüren kaşif Peter Madson ömür boyu hapse çarptırıldı.

Tarih : 26 Nisan 2018, 00:30
Puan Ver : Denizaltıda Gazeteciyi Tecavüz Edip Öldüren Kaşife Ömür Boyu Hapis Cezası Verildi(6/10)2

Ağustos 2017'de kendisiyle özel denizaltısında röportaj yapmak isteyen İsveçli kadın gazeteci Kim Wall'u işkence ile öldüren kaşif Peter Madson ömür boyu hapse çarptırıldı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Danimarka adaleti kendisiyle röportaj yapmak isteyen kadın bir gazeteciyi öldürmekle suçlanan 47 yaşındaki kaşif Peter Madsen hakkında ömür boyu hapis cezası verdi. Ağustos 2017'de Madsen'e ait Natulius adlı denizaltıya binen İsveçli gazeteci Kim Wall burada Madsen tarafından tecavüze uğramış ve öldürülmüştü. Otopsi raporuna göre 30 yaşındaki kadın gazetecinin vücudu sivri aletlerle defalarca delindi, boğazı kesildi ve sonrasında vücudu parçalara ayrıldı.

İŞKENCEYLE ÖLDÜRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

İfadesinde denize açılmadan önce neden testere ve başka kesici aletleri aldığı konusunda verdiği ifadelerde çelişkiler saptanan Danimarkalı kaşifin gazeteci Wall'ı işkenceyle öldürdüğü tespit edildi.

DENİZALTIYI BATIRMIŞ VE SAĞ OLARAK KURTARILMIŞTI

Dünyada ilk kez kendi denizaltısını üreten kaşif Peter Madsen ile röportaj yapmak için geçen yıl 10 Ağustos akşamı denizaltısına binen İsveçli Wall bir daha geri dönmemişti. Olayın ertesi günü Madsen Danimarka'nın Köge Körfezi'nde denizaltıyı batırmış ve içinden sağ olarak kurtarılmıştı.

KAZA SONUCU PARÇALARA AYRILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Madsen, yetkililere Kim Wall'in kaza sonucu düşüp kaybolduğunu söylemişti. Kopenhag Polisi Madsen'i gözaltına almış verdiği çeşitli ifadeler sonrası, gazeteci Kim Wall'in kafası, kolları ve bacakları olmayan gövdesini bulmuştu. Madson Wall'ın bedeninin parçalara ayrıldığını itiraf etmiş ancak kendisinin öldürmediğini, denizaltıda yaşanan bir kazanın buna neden olduğunu ileri sürmüştü.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Denizaltıda  Gazeteciyi  Tecavüz  Edip  Öldüren  Kaşife  Ömür  Boyu  Hapis  Cezası  Verildi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER