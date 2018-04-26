Ağustos 2017'de kendisiyle özel denizaltısında röportaj yapmak isteyen İsveçli kadın gazeteci Kim Wall'u işkence ile öldüren kaşif Peter Madson ömür boyu hapse çarptırıldı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Danimarka adaleti kendisiyle röportaj yapmak isteyen kadın bir gazeteciyi öldürmekle suçlanan 47 yaşındaki kaşif Peter Madsen hakkında ömür boyu hapis cezası verdi. Ağustos 2017'de Madsen'e ait Natulius adlı denizaltıya binen İsveçli gazeteci Kim Wall burada Madsen tarafından tecavüze uğramış ve öldürülmüştü. Otopsi raporuna göre 30 yaşındaki kadın gazetecinin vücudu sivri aletlerle defalarca delindi, boğazı kesildi ve sonrasında vücudu parçalara ayrıldı.

İŞKENCEYLE ÖLDÜRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

İfadesinde denize açılmadan önce neden testere ve başka kesici aletleri aldığı konusunda verdiği ifadelerde çelişkiler saptanan Danimarkalı kaşifin gazeteci Wall'ı işkenceyle öldürdüğü tespit edildi.

DENİZALTIYI BATIRMIŞ VE SAĞ OLARAK KURTARILMIŞTI

Dünyada ilk kez kendi denizaltısını üreten kaşif Peter Madsen ile röportaj yapmak için geçen yıl 10 Ağustos akşamı denizaltısına binen İsveçli Wall bir daha geri dönmemişti. Olayın ertesi günü Madsen Danimarka'nın Köge Körfezi'nde denizaltıyı batırmış ve içinden sağ olarak kurtarılmıştı.

KAZA SONUCU PARÇALARA AYRILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Madsen, yetkililere Kim Wall'in kaza sonucu düşüp kaybolduğunu söylemişti. Kopenhag Polisi Madsen'i gözaltına almış verdiği çeşitli ifadeler sonrası, gazeteci Kim Wall'in kafası, kolları ve bacakları olmayan gövdesini bulmuştu. Madson Wall'ın bedeninin parçalara ayrıldığını itiraf etmiş ancak kendisinin öldürmediğini, denizaltıda yaşanan bir kazanın buna neden olduğunu ileri sürmüştü.

Kaynak: haberinburada