DENİZBANK ALACAKLARINI 11,55 MİLYON TL'YE DEVRETTİ
Denizbank, tahsili gecikmiş 142,8 milyon TL'lik alacağını 11,55 milyon TL'ye sattı.
Denizbank, tahsili gecikmiş 142,8 milyon TL'lik alacağını Emir Varlık Yönetim AŞ'ye 11,55 milyon TL bedelle devretti.
BANKA KAP'A AÇIKLAMADA BULUNDU
Bankadan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Bankamızın kanuni takip hesaplarında izlenen tahsili gecikmiş alacaklardan toplam 31 milyon 438 bin 229 TL tutarlı kurumsal-ticari kredi portföyü, 56 milyon 15 bin 180 TL tutarlı bireysel kredi portföyü ve 55 milyon 362 bin 167 TL tutarlı işletme kredisi portföyünün satışı için 22 Kasım 2017 tarihinde ihale yapılmıştır. İhale sonucuna göre kurumsal-ticari kredi portföyü 500.000 TL bedelle, bireysel kredi portföyü 7.100.000 TL bedelle ve işletme kredisi portföyü 3.950.000 TL bedelle Emir Varlık Yönetim AŞ'ye 08 Aralık 2017 tarihinde satılmıştır"
Kaynak: haberinburada
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